Para desmenuzar las encuestas hay que ver el contexto político actual. Las encuestas no reflejan otra cosa que la fotografía del momento. Y para tomar una fotografía, usted elige hacia donde apuntar el lente. De ahí, también depende el resultado. Cuando varios lentes hacen diversas tomas y el resultado es parecido entonces la fotografía es mucho más fiel. Así son las encuestas.

El ejercicio que se ha dedicado a realizar la casa MetricsMx de SDP noticias, nos muestra cómo van los posibles candidatos a la Presidencia en 2024 por Morena, el partido en el poder, y que, a su vez, despierta gran expectativa.

El resultado no sorprende: Claudia Sheinbaum es la favorecida por los números. Lo interesante es cómo se ha llegado a ese resultado en esta ocasión. Se tomaron en cuenta los resultados de cinco casas encuestadoras, Periódico Reforma, El Financiero y El Universal con sede nacional, y El País con una óptica desde el extranjero. La quinta, es SDP Noticias que, cada vez que las demás casas editoriales presenten o actualicen sus encuestas, SDP realizará un careo para hacer lo propio.

Al día de hoy, creo que podría continuar apostando por la hipótesis que ya he planteado para la sucesión en el caso de Morena en el 2024. Si han de respetar las encuestas, la candidata sería Claudia Sheinbaum. El Canciller Marcelo Ebrard, tiene verdaderamente pocas opciones. Curiosamente, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, puede ser el personaje que llegue con más poder -ojo aquí- al momento de la sucesión. Lo digo porque se nota tomando cada vez más los hilos que le corresponden y que son propios de su encomienda. Sin embargo, ese poder no le garantiza ser competitivo en una sucesión. Le garantiza, eso sí, ser pieza clave en los acomodos y en la repartición de espacios para él y su grupo. A Ricardo Monreal debo mencionarlo porque lo he venido diciendo desde hace casi un año, el Senador está haciendo el trabajo sucio para Morena. No será candidato presidencial en este escenario, pero definitivamente juega un papel relevante en el relevo del 2024. Esta es, en mi opinión, la fotografía del momento, misma que, creo que pudiera cambiar. En un año pasan muchas cosas.

La agenda

El fin de semana con “puente” se prestó para favorecer las agendas.

Vimos a Claudia Sheinbaum en Chiapas con el gobernador Rutilio Escandón y posteriormente en el evento del 112 aniversario de la Revolución Mexicana con el Presidente López Obrador. Hace seis meses la doctora se veía diferente. Hoy luce mejor, le viene bien acercarse al pueblo, escuchar experiencias de otros estados. La forma en la que comunica, también mejoró. Sin duda, le está funcionando la estrategia.

Marcelo Ebrard con su agenda internacional, estuvo en la inauguración del Centro México Qatar 2022. Si bien, es parte de su trabajo, no sienta nada bien al pueblo ver al canciller compartiendo ‘selfies’ mundialistas con cargo al erario. Los comentarios que le dejan en redes sociales así lo evidencian.

El Secretario de Gobernación Adán Augusto López estuvo de gira de trabajo en Guanajuato, pero ayer también acompañó al Presidente en el desfile de conmemoración la Revolución mexicana. Debo reconocerle al tabasqueño que ha tomado por bandera política el discurso del combate a la inseguridad. Un tema complicado, ingrato en ocasiones, donde resultar ‘embarrado’ como parte del problema es muy fácil, pero encabezar una solución ha sido prácticamente imposible.

Por su parte el Senador Ricardo Monreal estuvo de anfitrión en la Arena México en su mega evento denominado “Reconciliación Por México”. Desde cualquier óptica podemos asegurar que el Senador busca enviar mensaje hacia Palacio Nacional. Pienso que el mensaje ha llegado. El Senador es más hábil y culto de lo que puede pensarse. Ya hablaremos a fondo de su rol.

De cualquier modo, no deja de ser interesante cómo cada uno hace ‘su luchita’, cómo dirían en el barrio. También considero que están explotando sus competencias de manera correcta, cada vez los vemos menos intentando cosas que no van con su personalidad, habilidades o encomiendas.

Ahora sí, los números

El 17 de noviembre, El Pais-Enkoll posiciona a Claudia Sheinbaum como la favorita con 48.0% de aprobación, en segundo lugar, a Marcelo Ebrard con 33.0%, tercer lugar el Secretario Adán Augusto López y en cuarto lugar Ricardo Monreal con 9.0%.

El Financiero, el 17 de octubre, otorgó empate para Claudia y Marcelo con el 38.6%, también empató en segundo puesto a Ricardo Monreal y Adán Augusto con el 11.4%.

El Universal-Buendía en agosto 31; coloca nuevamente a la cabeza a la doctora Sheinbaum (39.7), segundo Ebrard (37.2), después Monreal (14.1) y Adán Augusto (9.0) al final.

Reforma publicaba en el mes de mayo, que la jefa de gobierno se posicionaba con 48.6%, el Canciller con 38.6%, el Senador con 7.1% y el jefe de SEGOB con 5.7%.

CLAUDIA SHEINBAUM, MARCELO EBRARD, RICARDO MONREAL Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, ASPIRANTES A LA CANDIDATURA DE MORENA A LAS ELECCIONES 2024 (Eduardo Díaz)

SDP Noticias y Metricsmx

El resultado promedio de la Encuesta de Encuestas publicada el día de ayer por SDP noticias y Metricsmx; arroja con un 42.5 % de aprobación a Sheinbaum Pardo; 35.5% Ebrard Casaubón y con un empate del 11.0 % aparecen Monreal Ávila y López Hernández.

Conclusión

Sobra decir que Claudia Sheinbaum, la única mujer de la contienda interna de Morena por la sucesión presidencial en 2024, es quien lidera todas las encuestas. Algo tendría que moverse para que la unción de la candidatura presidencial en Morena fuese en un sentido distinto. En otra ocasión les contaré de esos probables cataclismos que podrían afectar la ruta de la jefa de gobierno de cara a la sucesión presidencial.

Al día de hoy, con un ojo en la oposición, pienso que la mesa está puesta para que la elección presidencial próxima sea entre mujeres.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx