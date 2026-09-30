Entre el 25 y 29 de septiembre de este año, se llevó a cabo la Asamblea General Anual, Conferencia y Exhibición de ACI-LAC / ACI World – WAGA (World Annual General Assembly & Exhibition) 2026, en la ciudad de Lima, Perú. Además, el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), al celebrar su asamblea anual, reconoció y premió tanto a aeropuertos de la región de Latinoamérica y el Caribe, como a proyectos de jóvenes talentos.

Y es que el tema de la sostenibilidad es primordial dentro de la industria aérea y va de la mano con el interés de cumplir con las metas trazadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para llegar al año 2050 con cero emisiones a la atmósfera de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Para lograrlo, las terminales aéreas de la región han mostrado su compromiso, apoyando iniciativas de innovación y sostenibilidad, específicamente en las áreas de eficiencia energética, y de resiliencia operacional, una forma de llamar a la capacidad de una organización para anticiparse a las interrupciones, absorberlas, adaptarse a ellas y recuperarse rápidamente sin dejar de prestar sus servicios críticos.

Así que hablemos del “Green Airport Recognition” (Reconocimiento de Aeropuerto Verde) con el que la ACI-LAC distingue y agradece 19 iniciativas que trabajan con la eficiencia energética en la gestión de los aeropuertos. Dicha distinción tiene como objetivo la promoción de iniciativas en las distintas terminales aeroportuarias de la región de América Latina y el Caribe.

No solo se trata del ahorro de energía eléctrica, como algunos podrían suponer, sino que va mucho más allá, pues evalúa cómo se gestiona un aeropuerto, desde el manejo que haga de las emisiones de GEI que lanza a la atmósfera con su operación, pasando por el manejo de residuos de todo tipo, cómo recicla los desechos, y cómo se adaptan para combatir al cambio climático, verificando si hay restauración de ecosistemas; y de igual forma si trabajan en mecanismos que ayuden a la captura de carbono, manejo de aguas negras y grises, entre otras muchas otras.

Este año, se reconocieron 19 iniciativas presentadas en distintos aeropuertos, y todo fue coordinado por el Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de ACI-LAC, quien verificó que cumplieran con todos y cada uno de los criterios para hacerse acreedores al “Green Airport Recognition”.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador, recibió un reconocimiento especial por su iniciativa con la inteligencia artificial denominada ATHENE AI.

Los otros aeropuertos reconocidos, tal y como lo dio conocer ACI-LAC a través de un comunicado, fueron y cito textual:

AERODOM (República Dominicana) – Smart Meters

CORPAC – Aeropuerto Mariscal La Mar (Cuenca, Ecuador) – Modelo CORPAC de Transformación Energética

Aerostar – Luis Muñoz Marín International Airport (Puerto Rico) – SJU Airport Interactive Map

Aeropuertos Andinos del Perú – Plataforma Digital RAP Circularidad

Lima Airport – Jorge Chávez International Airport (Perú) – AI Solution for HVAC Control

Zurich Airport Brasil – Natal Airport (Brasil) – ECO Programme

Zurich Airport Brasil – Florianópolis Airport (Brasil) – Information Hub

Zurich Airport Brasil – Vitória & Macaé Airports (Brasil) – GCOP AI Chilled-Water Optimization

Martinique Aimé Césaire International Airport (Martinica) – EcoSlope – Vegetated Stabilisation of a Stormwater Channel Bank

Aeropuertos Argentina – Aeropuerto Internacional Ezeiza Ministro Pistarini (Argentina) – Gestión Integral y Valorización de Derrames

BH Airport – Belo Horizonte International Airport (Brasil) – Innovation and Sustainability Applied to Operational Safety (AI Drones)

Grupo Aeroportuario del Sureste – ASUR ( México ) – Digital Renewable Energy Management System

( ) – Digital Renewable Energy Management System ASUR Brasil – Project Jandaia – ARFF Retrofit

Aeropuertos de Oriente (Colombia) – Sistemas Solares Fotovoltaicos

AERIS – Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (Costa Rica) – Automatización de Controles Operacionales para la Eficiencia Energética

Aeroportos da Amazônia (Brasil) – AI-Enabled Environmental Emergency Monitoring and Response System

Salvador Bahia Airport – VINCI Airports Brasil (Brasil) – The Data-Driven Journey Towards Airport Decarbonization

Aeropuerto Internacional El Dorado (Colombia) – Clima y gestión con comunidades

Como pueden darse cuenta, son varios rubros los que se reconocen, desde sistemas fotovoltaicos, manejo de drones, y soluciones que utilizan a la inteligencia artificial, entre otros.

Esta es la lista de los que fueron reconocidos este año 2026 por implementar programas, o incluso modificar su infraestructura enfocada a combatir el cambio climático.

Por otro lado, en esta ocasión el “Young Professional Award 2026” fue para un proyecto de “resiliencia cibernética en aeropuerto brasileño”, presentado por Gabriel Marcos de Morais Silva, coordinador de operaciones del Aeropuerto Internacional de Recife.

La iniciativa lleva por nombre “Más allá de la Recuperación - Plan práctico de resiliencia operacional frente a un ataque cibernético”, y como su nombre lo indica, busca mantener la seguridad aeroportuaria, específicamente orientado a cuidar los datos de los pasajeros.

Se trata de una estructura de respuesta inmediata operada por un “Gemelo Digital Operacional”, que es un “centro de comando integrado, y un índice de resiliencia cibernética, conectando tecnología, procesos y personas”. Su diseño permite recuperar la información en 72 horas, y mantener la operación del aeropuerto.

Al respecto, el ganador Gabriel Marcos de Morais Silva externó: “Recibir este premio de ACI-LAC es un honor enorme, es el reconocimiento de que la innovación, la dedicación y la búsqueda de mejoras pueden generar un impacto real en la aviación. También es motivo de orgullo representar a Recife, a Aena Brasil y mostrar que buenas ideas pueden nacer aquí y alcanzar reconocimiento internacional”.

Este premio cuenta con el apoyo de un socio fundamental: la Société Internationale de Télécommunication Aéronautique (SITA). A su vez el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne destacó la relevancia de este tipo de proyectos, que suman desde eficiencia energética, sostenibilidad e innovación, pues son los pilares estratégicos con los que trabaja la aviación, y para que el futuro de esta industria siga siendo posible.

Sobre estos dos premios, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, opina: “Reconocer proyectos innovadores es incentivar que nuevas soluciones florezcan y fortalezcan nuestra red de aeropuertos. Al promover iniciativas como el Green Airport Recognition y el Young Professional Award, consolidamos aeropuertos más resilientes, sostenibles y conectados a las demandas de la sociedad y de los pasajeros, preparando a la región para responder con eficiencia y responsabilidad a los desafíos globales”.

Desde este espacio queremos felicitar al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) por haber sido reconocido por su proyecto “Digital Renewable Energy Management System” (Sistema digital de gestión de energía renovable), porque en México nos interesa tener cada vez más aeropuertos verdes, y en esta ocasión ASUR se lleva el reconocimiento.

¡Enhorabuena a todos los ganadores! y mención especial a México, que se toma seriamente el combate al cambio climático, dejando claro que la industria aérea está realmente comprometida con la sostenibilidad.