El Consejo General del INE resolvió invalidar las reformas a los estatutos del PRI que daban la extensión de mandato al actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas. La reacción del impresentable Alito será impugnar y cualquier acción que le permita continuar enviando mensajes de fuerza dentro y fuera del tricolor. Por supuesto que buscará salirse con la suya. Lo que sí, es que, si realmente Alito respeta la Ley, su ultimátum será el 18 de agosto próximo. ¿Quién sería el sucesor de Alito? ¿Cuáles serán los acuerdos? ¿Volverán a reunirse Alito y Osorio Chong?

En definitiva, este lunes 27 de febrero no fue un buen día para el Diputado federal, pues primero el priista Labastida Ochoa en entrevista para Latinus arremetió con todo contra el dirigente del PRI, al decir que Alito está: “Destruyéndolo, vendiéndolo, poniéndolo (al PRI) al servicio de su jefe: AMLO”.

El ex candidato presidencial le puso el cascabel al gato con su comentario. Es algo que hemos dicho en este espacio. Alito opera para López Obrador. Su papel es ocupar un espacio en el PRI y en la Alianza para evitar el crecimiento de verdaderos perfiles opositores. Lo que Moreno Cárdenas haga en contra de la 4T, es un daño controlado.

Y se marchó… parte II

Creo que el tema de las manifestaciones en las calles no debería ser solamente para ver quién lleva más gente. Eso es como el pensamiento de querer hacer una fiesta más grande que la del vecino, solo para demostrarle a la cuadra quién hace la pachanga más estridente.

¿Por qué está bien salir a tomar las calles y marchar? Primero que nada, porque es una forma de manifestar la libertad de expresión. Tenemos un México de libertades, en donde a diferencia de hace 40 o 50 años, la represión era común.

Está bien salir a marchar porque nuestros iguales -pueblo también- deben conocer nuestras inquietudes. Posicionar un mensaje en una manifestación masiva en las calles envía una señal poderosa para el resto de compañeros ciudadanos sobre la inconformidad que existe o las causas que requieren ser atendidas.

La segunda marcha para defender al INE. Si a usted un político le dice que salió a marchar para defender una causa suya, no le crea. Así como no debe creerle al Presidente cuando dice, que “estamos requetebién”. Políticos de la oposición diciendo que el desfile era ciudadano es una falacia tan grande como decir que era para defender a García Luna. Ni una, ni otra.

La marcha ciudadana para defender al INE ni era ciudadana ni era para defender al INE. En la oposición no hallan como mover al pueblo en contra del gobierno. Saben que el descontento de un importante sector de la población está ahí. Que existe, pero no saben cómo ‘capitalizar’ todo eso. Esta manifestación fue un ejercicio más, para mantener vigente la alianza , para visibilizar a personajes opositores que recibieron los reflectores de los medios, y ver ‘quién prende más’. Porque el tema del INE no se va dirimir en las calles, sino en instancias judiciales.

La nueva marcha de AMLO. Mario Delgado ha anunciado una nueva marcha, en favor de la 4T. Póngale usted el nombre que guste. La 4T saldrá a tomar las calles el 18 de marzo según la misiva del dirigente guinda.

En Morena y aliados, tienen claro que al presidente López Obrador no le harán mella en lo político. Por eso juegan en ese ring. Lo importante es sostener una narrativa.

No entienden, que no entienden. Mientras sigan marchando para frenar un cambio, la gente, el pueblo, no les va creer jamás. La principal oferta de un político es la esperanza. El político que no sabe vender esperanza al pueblo, debe dedicarse a otra cosa. Dicho esto, salir a tomar las calles para exigirle al gobierno que deje todo como está, que el INE no se toca es enviar un mensaje de la preservación del privilegio.

Y está bien, pueden ser muchos, muchísimos, pero mientras el mensaje esté así de limitado, no habrá número que alcance, para competir contra las mayorías, que son las que viven y votan por la esperanza de un cambio. En este caso, ese cambio continúa siendo la oferta del lopezobradorismo. Aún no le quitan esa bandera ante los ojos del pueblo.

Claudia’s al cuadrado

En varias ocasiones se ha dicho que la contienda a la sucesión presidencial en 2024 tiene aroma de mujer. Todo apunta que así será; por parte de Morena, Claudia Sheinbaum lleva la delantera en las mediciones con sus contrincantes internos. En la oposición, les falta ponerse de acuerdo; en el PRI son dos mujeres las que levantaron la mano Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel. Ambas con trayectoria nacional e internacional. Aún falta ver qué método aplicarán para elegir a su candidato/a. Pero de esta terna, podríamos decir que con la que se alce como Presidenta, a Sinaloa le iría muy bien.

Las dos Claudia’s tienen una parte de su corazón en el Granero de México y doña Beatriz, siempre ha sido recíproca con el cariño de sus seguidores y amistades sinaloenses.

Cada vez falta menos, los careos están ahí. Unos crecen, otros bajan.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelix