El fin de semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Santiago Inzunza Cázarez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES). Casi dos horas de interesante dialogo. Contestó todas las preguntas. Don “Chago”, también de Batequitas, no rehúye a las preguntas. En cada interrogante primero conciso, después se extiende en el contexto y la anécdota para agradablemente ampliar cada respuesta. También hablamos de política. Prometí que sería un tema para después, pues vaya que Don Santiago tiene cosas que decir.

Ing. Civil de profesión, toda una carrera en el ámbito educativo orientado a las matemáticas, la investigación y la academia. Ocupado al cien por cien en la encomienda que su amigo el gobernador Rubén Rocha Moya le ha conferido, tiene clara y comparte la visión de imprimir un enfoque humanista en COBAES. “Lo hacemos con todo esmero y toda experiencia, todo lo ponemos al servicio del Colegio, porque finalmente es él (Rocha Moya) quien tiene la responsabilidad y hay que cumplirle” .

Pregunta. Más de un año al frente de COBAES, le debe haber permitido un diagnóstico más que completo. ¿Cómo recibió el Colegio, económicamente, académicamente y administrativamente?

Respuesta. Financieramente lo recibí sano, al terminar el año había dinero para pagar aguinaldos, las quincenas y prestaciones de los trabajadores, y eso ya es mucho decir. De pronto hay situaciones administrativas que corregir, donde se está gastando de más, hay que parar, se identifican áreas donde hay que reorientar gastos y eso lo hicimos el primer año, donde consideramos que puede haber un exceso lo cortamos.

Auditorías hay todos los años, pero pequeñas observaciones, no como para preocuparse. Le hemos pedido apoyo al Gobernador para infraestructura y siempre nos ha atendido. El año pasado nos apoyó cerca de 40 mdp para obras de COBAES algunas todavía están en curso, laboratorios, aulas nuevas, techumbres, cercas, y remodelación de planteles producto de la pandemia que traían algún deterioro. Tampoco vamos a decir que se nos estaban cayendo las escuelas, no. Este año ya traemos un plan, también nos está apoyando con nuevas oficinas; el actual edificio se renta con un costo elevado; calculo que en unos seis meses Colegio de Bachilleres tendrá instalaciones propias, luego de 42 años de historia.

Don Santiago Inzunza Cazarez señala que; “el próximo ciclo COBAES admitirá a todos los estudiantes. A todos los jóvenes que toquen las puertas de COBAES se les va admitir. Le llamamos cobertura universal” .

Actualmente cuentan con 127 planteles en los 18 municipios, algunos en la costa, muchos en la ciudad y una característica particular de COBAES es que tiene más de 50 planteles en la zona rural y algunos lugares muy alejados de la ciudad sobre todo en la sierra, donde ningún otro sistema educativo llega. Destacan los EMSAD (Educación Media Superior a Distancia), un modelo de planteles para zonas muy alejadas y de difícil acceso en los que un maestro da dos-tres materias, es por área de conocimiento. De esos planteles hay 47 EMSAD en Sinaloa.

Pregunta. ¿Cómo es la cobertura educativa de COBAES en la zona rural?

Respuesta. Tenemos una matrícula de más de 4000 estudiantes en los planteles EMSAD. Por ejemplo, en Badiraguato, tenemos 11 planteles en el municipio. Parecen pocos, pero si tomas en cuenta el lugar donde estos muchachos están, tenemos planteles de 35, 40, 50 estudiantes, pero están en una zona donde casi no hay población. Si no estuviera esa preparatoria en ese sitio muchos de esos jóvenes no estudiarían bachillerato o tuvieran que trasladarse a lugares lejanos. Entonces no son pocos alumnos en ese sistema porque están en situaciones muy vulnerables y alejadas de las ciudades y eso hace que les demos gran importancia; precisamente a través de los EMSAD se puede llegar a una población muy alejada, donde no hay preparatorias.

Pregunta. ¿Hay un límite de alumnos para esos planteles?

Respuesta. Debe haber un mínimo de 30-35 alumnos, pero la verdad decidimos no cerrar si hay menos. Hay pueblos tan alejados que están casi solos; sin embargo, hay planteles muy grandes por ejemplo Jesús María, está muy cerca de Culiacán , tiene 200 estudiantes y es modelo EMSAD; eso ya es mucho. El Habal, Mazatlán, La Capilla en El Fuerte también cuentan con más de 200 alumnos. La idea es no cerrar ninguno. Incluso estamos abriendo, por ejemplo, en Los Melones, un pueblo que está arriba del municipio de Sinaloa. Para agosto vamos a tener un plantel construido, es un compromiso del gobernador. También en Matatán, municipio de El Rosario. Los dos planteles en zonas rurales en donde baja mucha gente de la sierra. Esa cuestión es muy importante, porque el Gobernador; su vocación, su historia de vida, su carrera la tiene en el área educativa, es una cuestión que él lleva muy arraigada sobre todo porque fue maestro rural.

A pregunta expresa sobre si existe consenso político para la mejora del Colegio de Bachilleres. Dijo que sí. “Colegio de Bachilleres es una institución que ya va a cumplir 42 años, ya consolidada en el imaginario de la sociedad sinaloense, tiene su prestigio, resultados, y lo que nosotros estamos haciendo es incrementar. Tenemos alrededor de 32 mil 500 estudiantes registrados, somos la 2da opción en el estado”.

Inzunza Cazarez añadió que les interesa mucho la parte propedéutica. “Capacitar a los jóvenes en las materias del currículo, física, química, biología, matemáticas, ciencias sociales, inglés. Que en un examen de admisión se desenvuelvan bien y logren ingresar a una universidad. Otro componente importante es lo de la formación ciudadana de los jóvenes, hacerles ver el rol que juegan en la sociedad”.

Entonces hay consenso, hay voluntad de todas las partes involucradas de tal manera que el joven egresado de la prepa, lleve su formación en la ruta universitaria pero que también vaya equipado de lo que ahora le llaman aspectos socioemocionales. Con la Nueva Escuela Mexicana que entró en vigor en 2018 con AMLO hace mucho hincapié en los valores para los jóvenes.

Pregunta. A veces parece que la educación fuera como una fábrica de producción en serie, ¿cómo lo ve usted?

Respuesta. Cada joven es distinto, tenemos jóvenes muy destacados que casi por sí solos salen adelante. Hay otros que ocupan más ayuda tanto en lo académico, asesorías, se nos van quedando más atrás. Hay muchos jóvenes que requieren apoyo psicológico. Entonces respetamos las individualidades de cada uno. Hemos tenido situaciones donde de pronto los directores no quieren dejar entrar a un alumno porque quiere llevar falda o el cabello de cierto modo, todo eso lo estamos trabajando. En COBAES encuentran un ambiente de libertad.

Derivado de la pandemia, los números han cambiado, ¿cómo está la deserción en COBAES?

Santiago Inzunza Cazarez dice que es algo que no se escapa a nadie en ninguna institución porque la problemática educativa es tan compleja, la problemática que hay detrás de cada estudiante y que muchas veces se les orilla a salir de la escuela. Respecto a la situación económica añadió: “Hoy tenemos el atenuante de la beca Benito Juárez que es un excelente programa del gobierno federal. La importancia de este programa es una herramienta muy valiosa para abatir el abandono escolar” .

“Cobaes tiene un programa que echa a andar cada semestre, donde jóvenes de escasos recursos se inscriben. El año pasado exoneramos más de 8 mdp de estudiantes. Son medidas que van entorno a abatir el abandono escolar” agregó.

Pregunta. ¿Hablamos de un gobierno humanista, apoco más de un año, COBAES también tiene ese sello?

Respuesta. Así es, te decía, el esfuerzo por incrementar la cobertura, 127 planteles en todo el estado; independientemente el lugar donde estén, siempre hay un plantel cercano, y mantenerlos aún con poca matricula, se hace el esfuerzo, eso es ser humanitario, darles la oportunidad de acceder a bachillerato allá en Tameapa, en San José del Llano, en La Tuna, en Potrero de Los Bejarano, en Surutato, en Casas Viejas, en Agua Caliente en Choix, en El Rosario, Charco Hondo, las Iguanas, pueblos que están en lo alto de la sierra en los límites con Chihuahua y Durango, llevarles y darles esa oportunidad, en ese sentido no hay una institución que nos iguale al Colegio de Bachilleres. Que ningún estudiante quede fuera.

Pregunta. ¿Podemos decir ahí que la inclusión de grupos vulnerables sí se da en COBAES?

Respuesta. Totalmente, aquí nadie es rechazado por orientación sexual, sus creencias religiosas, su color de piel, políticas, en ese sentido creemos que somos equitativos, buscamos al menos la equidad y la igualdad, está dentro de nuestras normas y de nuestra consideración porque además esa es la instrucción que se nos ha dado de parte del gobernador del estado.

Pregunta. ¿Tiene por ahí un programa para implantar el chip emprendedor en los estudiantes de COBAES?

Respuesta. Claro que sí, hablaba de la parte propedéutica o materias que conocemos. Bueno, ese plan de estudios tiene otra línea que le llamamos de capacitación para el trabajo. También tenemos ferias del emprendimiento, donde esos conocimientos que ellos adquieren los pueden manifestar en concursos, algunos proyectos ya son importantes, y estamos complementando con un programa que trae la Secretaría de Economía. El programa pre-incubate lo inauguró el secretario de economía en el COBAES 22.

Pregunta. ¿Cuáles son los retos que tiene para su administración?

Respuesta. Elevar cada vez más la calidad académica, formar a los jóvenes cada vez mejor en todos los aspectos, en lo académico para ingresar a su universidad , la parte integral de la que hablábamos, formarlos como ciudadanos íntegros.

Incrementar la cobertura, México en bachillerato trae una cobertura del 60 y tantos por ciento. Eso quiere decir que hay cerca de un 30% de jóvenes que estando en edad de estudiar no lo hace. Esos serían los retos más sobresalientes creo yo. Cobertura y calidad e igualdad.

