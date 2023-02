Implicación N°1. El triunfo en la narrativa del presidente López Obrador. Siempre señaló al sexenio de Felipe Calderón como uno de los peores. La culpabilidad de Genaro García Luna confirma el discurso de la 4T. Porque una cosa era el discurso de opositor y gobernante, que señala un enemigo político para conservar su posición. Otra muy distinta, que ese discurso sea confirmado con un hecho tan lapidario como representativo, tal cual es la culpabilidad de un ex secretario de estado.

Implicación N°2. Felipe Calderón, como presidente fue muy corrupto o muy inepto. Una de esas premisas debe cumplirse con el veredicto en contra de García Luna. Porque no se puede entender que el presidente no supiera lo que su secretario de seguridad hacía, salvo que fuese un presidente que no tuviera control sobre su gabinete y círculo cercano. Sobre todo, en un tema tan medular para un sexenio como el del michoacano, marcado por la “guerra contra el narco”. Según Enkoll, 84 de cada 100 mexicanos piensan que Calderón debe ser investigado por vínculos con el narcotráfico.

Implicación N°3. López Obrador tiene ahora la obligación política y diplomática de enviar un mensaje de que en México las corporaciones de seguridad son confiables, y que lo de García Luna ha sido un hecho tan representativo como aislado. Es decir, debe trabajar en que el gobierno norteamericano continúe confiando en nuestro país y sus instituciones.

Implicación N°4. Esto da para toda una columna. ‘Alito’ Moreno, el deleznable dirigente priista, será quien después de AMLO y la 4T, mejor rentabilice la culpabilidad de García Luna. Porque la afectación que estaría recibiendo el PAN, le resta fuerza en la mesa de negociación de posiciones de cara al 2024, donde llevaba las de ganar frente a un PRI completamente limitado.

Implicación N°5. Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, compañía y todo lo que devenga de los 12 años de panismo, no son precisamente los personajes ideales para competirle a López Obrador la bandera de la lucha contra la corrupción , tampoco la del combate a la inseguridad.

Implicación N°6. La alianza opositora deberá ser muy cautelosa en sus decisiones políticas, sobre todo en las cámaras. Con el panorama así de polarizado, quienes deseen frenar los cambios y conservar el ‘status quo’ serán quienes más pierdan frente al electorado. Frases como “el INE no se toca” deberían comenzar a replantearse, por ejemplo. Al contrario, debe haber apertura al cambio.

Implicación N°7. Las corcholatas se moverán con un discurso más agresivo y sobre todo de contraste de combate a la corrupción y a la inseguridad. La narrativa de “ellos” contra “nosotros” será aún más notoria.

Al final, el caso seguirá dando de qué hablar, aún falta la sentencia que dicte el juez.

El Granero de México, de Sinaloa para el mundo

La Expo Agro Sinaloa 2023 arrancó con el pie derecho. El Gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y el Dir. de Segalmex Leonel Cota inauguraron la máxima celebración del sector agrícola y productivo del estado. Israel es el país invitado. El mandatario sigue negociando para que las bases de comercialización queden al doble que el año pasado. Los apoyos siguen llegando para los productores.

¡Sinaloa es líder en producción!

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx