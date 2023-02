El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la expedición de la credencial de elector no binaria; con lo que la identificación para personas no binarias ya es una realidad.

A través de redes sociales, el INE dio a conocer que ya se incorporará un dato en la credencial de elector para personas no binarias de todo el país.

Con lo que todas las personas que se reconozcan como no binarias podrán solicitar incorporar este dato en su INE en el apartado de ‘Sexo’.

Y en lugar de marcar una H, para el género masculino (hombre), o una M, para el género femenino (mujer), en el caso de las personas no binarias se les marcará una X en su credencial para votar.

INE expedirá credencial de elector no binaria sin importar el género expedido en el acta de nacimiento

Un sociólogo de la universidad de Cambridge, explicó en un hilo de Twitter qué implica que el INE empiece a expedir credenciales de elector no binarias.

De acuerdo con datos del INEGI, el sociólogo recalcó que en México existen cerca de 600 mil personas que se declaran no binarias o de otras identidades que no son cisgénero ni transgéreno.

Por lo que resaltó que este paso del INE es un gran avance en visibilidad de la comunidad no binaria, pues el órgano electoral incluirá el dato no binario aunque el acta de nacimiento no esté actualizada.

Es decir, que en el caso de los estados cuyos gobiernos no permiten actualizar el género en los registros civiles, no será impedimento para que el INE no emita el género ‘X’.

En el caso de las personas no binarias que sí tengan su acta de nacimiento o CURP actualizado, el INE deberá actualizar también dicha información en la credencial de elector, incluyendo la clave electoral.

🚨 ¡Es un hecho! 🚨



Como les adelantaba hace unos días, el @INEMexico tomó hoy un paso HISTÓRICO: hace unos minutos, aprobó la expedición de credenciales para votar que reconozcan las identidades no binarias en TODO el país. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



¡Aquí les cuento cómo funcionará!



💛🤍💜🖤

🧵⬇️ https://t.co/av0fryiFcN pic.twitter.com/ooTwKWGp9q — Roberto 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@soykul) February 27, 2023

Matrícula consular fue el primer documento de identificación oficial no binario en México

Esta decisión del INE se da a siete meses de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que la matrícula consular ya era el primer documento de identificación oficial no binario en México.

De igual manera, la matrícula consular ya no detallaría si la persona solicitante es hombre o mujer, pues en el apartado de género únicamente se marcaría una ‘X’ o se omitiría el dato si así se solicita.