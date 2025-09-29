Tras varios años de litigio, YouTube accedió a pagar 24.5 millones de dólares a Donald Trump para terminar con la demanda que el presidente de Estados Unidos inició en 2021.

La demanda de Donald Trump en contra de YouTube se sostenía bajo el fundamento que la empresa incurrió en un acto ilegal, al cerrar la cuenta del mandatario tras las revueltas en el Capitolio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP)

El pago de YouTube a Donald Trump se repartirá con otros demandantes

Según el acuerdo firmado, los 24.5 millones de dólares se repartirán con otros demandantes que fueron parte de la acción legal de Donald Trump en contra de YouTube.

22 millones de dólares se darán directamente a Donald Trump por parte de YouTube, los cuales se destinarán a la Fundación del Paseo Nacional.

Una organización que se dedica a la restauración, conservación y mejora del Paseo Nacional, que apoya en la construcción del Salón de Estado de la Casa Blanca.

Los 2.5 millones de dólares restantes se usarán para resolver las disputas y reclamaciones de los otros demandantes.

Unión Conservadora Estadounidense

Andrew Baggiani

Austen Fletcher

Maryse Veronica Jean-Louis

Frank Valentine

Kelly Victory

Naomi Wolf

Repartiéndose de acuerdo a lo establecido a los acuerdos de conciliación firmados este lunes 29 de septiembre.

Donald Trump demandó a YouTube, Meta y Twitter

Tras las revueltas en el Capitolio en 2021, YouTube, Meta y Twitter cerraron las cuentas oficiales de Donald Trump, dando a entender su responsabilidad en el asalto.

En julio de ese mismo año, Donald Trump demandó a todas las empresas señaladas, afirmado que sus acciones eran inconstitucionales e iban en contra de la libertad de expresión.

El juicio en contra de las empresas duró varios años, siendo Twitter, ahora X, la primera en llegar a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos.

En enero de 2025, fue Meta la que dio por terminada la demanda con otro acuerdo monetario; siendo YouTube la última en poner fin al litigio.