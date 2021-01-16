El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, no heredará los millones de seguidores de las cuentas oficiales del aún presidente, Donald Trump: @POTUS y @WhiteHouse , las cuales en conjunto suman alrededor de 60 millones.

Por esta razón, el político del Partido Demócrata abrió una cuenta en Twitter: @PresElectBiden donde comenzará a conseguir seguidores, hasta que le sea transferida la cuenta oficial del Presidente de los Estados Unidos de América (POTUS, por sus siglas en inglés) el próximo 20 de enero cuando será investido oficialmente.

En 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, heredó las cuentas oficiales de la presidencia, @POTUS tenía entonces 12 millones de seguidores producto de la gestión de su antecesor, Barack Obama, sin embargo, la red social planea restablecer las cuentas oficiales a cero seguidores para Joe Biden, recupera Bloomberg.

La medida es vista como desventajosa por el director digital de transición, Rob Flaherty, quien se convertirá en el director de estrategia digital de la próxima administración. Aunque la cuenta personal de Joe Biden acumula 24 millones de seguidores, son muchos menos que los que poseía hasta su bloqueo definitivo de Twitter, Donald Trump.

Joe Biden sí heredará seguidores de Facebook, Instagram y YouTube

Sin embargo, para Twitter , la nueva cuenta de Joe Biden: @PresElectBiden es una forma de resolución sobre la disputa de las cuentas oficiales de la Presidencia de Estados Unidos, cuyo número se seguidores se transferirá a @POTUS el día de la toma de protesta el próximo 20 de enero.

De esta forma, la cuenta @Transition46 tomará el nombre de @WhiteHouse al mediodía del 20 de enero, mientras el equipo de Joe Biden abre la cuenta @FLOTUSBiden para la Primera Dama, Jill Biden; @SecondGentleman para Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta, Kamala Harris y @PressSecPsaki para la vocera Jen Psaki de la Casa Blanca.