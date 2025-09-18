En respuesta a la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que propone Morena, los usuarios de redes sociales pidieron no olvidarse de las comisiones de Ticketmaster.

“Échenles ojo a las comisiones de Ticketmaster y al pago de estacionamientos en las plazas comerciales”, se lee en los comentarios de la plataforma de X (antes Twitter).

Los reclamos ocurren porque Ticketmaster aplicará un aumento en sus cargos, lo que le ha valido las críticas de consumidores que ya piden la intervención de Profeco: no obstante, la institución no puede hacer nada

Ticketmaster (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Piden que la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor regule las comisiones de Ticketmaster

En fast track, con 438 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló una propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Su iniciativa tiene el objetivo de que el proveedor informe de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes para los usuarios.

En ese contexto, los usuarios también piden que se revisen las comisiones Ticketmaster, aunque esta empresa sostiene que el ajuste busca fortalecer su “infraestructura tecnológica y garantizar la seguridad en la compra de boletos”.

Con este aumento, la comisión de Ticketmaster pasará del 22 % al 24 % del valor total del boleto, lo que equivale a casi una cuarta parte del monto a pagar por la boleta para ingresar a un concierto, obra, etc.