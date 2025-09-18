Aprueban reforma a Ley de Protección al Consumidor, propuesta por Ricardo Monreal de 64 años de edad, que pondrá un freno a PlayStation, Xbox y Nintendo.
Pues esta nueva reforma propuesta del diputado de Morena, fue aprobada la Cámara de Diputados, la cual pretende que las plataformas digitales sean más justas con los usuarios y los servicios que brindan.
¿En qué afecta reforma a Ley de Protección al Consumidor a Playstation, Xbox y Nintendo?
Se dio a conocer que la Cámara de Diputados del gobierno de México, aprobó por unanimidad la reforma a Ley de Protección al Consumidor, la cual afecta a PlayStation, Xbox y Nintendo.
Esta reforma obliga a este tipo de servicios digitales y de streaming a ofrecer opciones más sencillas y visibles para cancelar sus servicios sin penalizaciones.
Esto no afectará su contenido, su precio o disponibilidad, pues la reforma a Ley de Protección al Consumidor pretende que se amás sencillo cancelar cualquier servicio como:
- PlayStation
- Xbox
- Nintendo
- Netflix
- Amazon Prime
- HBO Max
- Disney+
- Spotify
- Apple Music y más
Esta reforma fue aprobada en“fast-track”, es decir que no hubo necesidad de debates, cambios o agregados a la ley, la cual fue aprobada con 498 votos de manera unánime.
“El proveedor deberá informar de forma clara destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro. Los cobros señalados en el párrafo anterior requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora”.Reforma a Ley de Protección al Consumidor a Playstation
Esta reforma a la Ley de Protección del Consumidor se aprobó para que exista una opción más fácil para una cancelación inmediata sin penalizaciones.