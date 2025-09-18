Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que está en buró de crédito por el pago a plataformas digitales y adelantó que presentará una iniciativa para su regulación.

El diputado Ricardo Monreal dijo que propondrá una iniciativa para modificar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para frenar los cobros automáticos de plataformas digitales.

Con esta iniciativa, Ricardo Monreal busca que las leyes se adapten al crecimiento del comercio digital, garantizando que los consumidores puedan tener todo el control sobre sus suscripciones y sus pagos.

Buró de Crédito (Especial)

Ricardo Monreal presentará iniciativa para regular cobro en plataformas digitales

Ricardo Monreal informó que presentará una iniciativa para regular el cobro en plataformas digitales, de manera que los proveedores ofrezcan información clara y accesible sobre los pagos automáticos y suscripciones.

El diputado de Morena adelantó que los proveedores deberán dar detalles sobre los pagos automáticos asociados a los servicios contratados, entre ellos:

Periodicidad

Monto

Fecha de cobro

Asimismo, Ricardo Monreal dijo que esta reforma busca que las suscripciones y membresías puedan cancelarse “sin trabas” y que los proveedores notifiquen al menos cinco días de anticipación sobre la renovación de servicios.

Ricardo Monreal revela estar en buró de crédito por plataformas digitales; buscará su regulación

Durante su intervención, Ricardo Monreal dijo estar en buró de crédito a causa de los cobros de las plataformas digitales, específicamente por una de entretenimiento que nunca logró cancelar.

Ricardo Monreal reveló que intentó cancelar el servicio de la plataforma digital, pero no lo logró y se lo siguieron cobrando, por lo que tuvo que cancelar su tarjeta para no hacer el pago y lo mandaron a buró de crédito.

“Me siguieron cobrando, cancelé la tarjeta para no pagar algo indebido y estoy en buró de crédito. Debo confesarlo con humildad. Lo que pretendemos es que esto no suceda”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ante su experiencia personal con las plataformas digitales, que lo llevaron a buró de crédito, Ricardo Monreal dijo que presentará una iniciativa para que las personas no estén expuestas a una penalización si su solicitud de cancelación no procede.