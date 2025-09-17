A lo largo de los años, la industria de eventos se ha ido modernizando para mejorar la calidad de eventos, y tras el aumento del 24% en cargos por servicio en los nuevos eventos ofrecidos por Ticketmaster, la boletera lanzó un comunicado en donde habla sobre el ajuste de esta tarifa, para tranquilizar a los fans.

De acuerdo con la famosa boletera, los cargos por servicio permiten que millones de fans disfruten de manera segura, eficiente y con la mejor tecnología cada uno de sus eventos en vivo.

Ticketmaster: Cargos por servicio mejoran la experiencia del usuario

De acuerdo con Ticketmaster parte de este dinero, que se obtiene de los cargos por servicios, se invierte en infraestructura, servicios y tecnología con el fin de garantizar una compra confiable, lo que permite ofrecer:

Boletos digitales con códigos dinámicos (SafeTix)

Acceso seguro desde la app, con boletos protegidos

Plataforma 100% digital para eventos de alta demanda

Sistemas avanzados de prevención de fraude ante los verdaderos fans

Es por eso que Ticketmaster asegura que con el ajuste de los cargos por servicio, reafirma su compromiso por cumplir las expectativas de cada uno de los fans a nivel global.