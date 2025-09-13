El coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que presentará una propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor, la cual esté centrada en suscripciones a plataformas digitales.

Según externó Ricardo Monreal, el objetivo del proyecto de reforma será que exista transparencia en los cobros recurrentes de los servicios digitales, así como proteger al consumidor al momento de cancelar algún servicio.

La propuesta de Ricardo Monreal lleva por nombre “Click to Cancel”, la cual será presentada y analizada por la Cámara de Diputados.

Ley de Protección al Consumidor: Ricardo Monreal buscará reforma para regular suscripciones digitales

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio a conocer que alista una propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor.

La finalidad de su proyecto, denominado “Click to Cancel”, es que los usuarios tengan la oportunidad de que, así como un click se suscriben a plataformas digitales, con un click tengan la posibilidad de cancelar el servicio sin la necesidad de cargos finales o pagos de penalización

Además, la propuesta de Ricardo Monreal también busca transparentar los cobros recurrentes que realizan las plataformas, a fin de que los prestadores de servicios expliquen de manera clara cómo, cuándo y por qué ocurre esto para el usuario.

Tal es el caso de renovaciones automáticas, las cuales señaló muchas veces se llevan a cabo sin la aprobación y conocimiento de los usuarios.

Para ello, el diputado de Morena señaló que buscará adicionar dos fracciones al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor .

Ricardo Monreal manifestó que se trata de un problema cotidiano que enfrentan muchos ciudadanos, pues dijo enfrentan trabas o cargos adicionales al momento de querer algún servicio digital.

plataformas digitales (Andrés Rodríguez / Pixabay)

Ley de Protección al Consumidor: Ricardo Monreal busca que plataformas informen renovaciones automáticas

Como parte de la propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor, el diputado Ricardo Monreal señaló que las plataformas digitales deben estar obligadas a informar las renovaciones de sus suscripciones.

Al respecto, precisó que su propuesta buscará que todas las plataformas digitales informen a los usuarios al menos con 5 días de anticipación si desean renovar sus servicios.

Ricardo Monreal señaló que esto dotará de una garantía a los usuarios, quienes podrán tomar la decisión de continuar o de cancelar el servicio con tiempo de antelación.