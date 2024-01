Habrá combo micha por su estreno en México, pero ¿y la palomera de Mean Girls en Cinépolis?

El próximo miércoles 10 de enero de 2024 será el esperado estreno en México de la película remake Mean Girls o Chicas Pesadas.

Lo que ha generado interés por sí en Cinépolis se tendrá una codiciada palomera de Mean Girls.

Así que pon atención, pues te estaremos dando los detalles y hasta el precio de los promocionales que Cinépolis tendrá por el estreno de Mean Girls en México.

Cinépolis y Cinemex revelan la fecha de estreno de Mean Girls en México (Mean Girls)

No habrá palomera de Mean Girls en Cinépolis para los fans de Chicas Pesadas, pero sí combo micha

Sin más te decimos que en esta ocasión no habrá palomera de Mean Girls en Cinépolis, sin embargo, se tendrán coleccionables para los fans de Chicas Pesadas.

Coleccionables de Mean Girls en Cinépolis que podrás adquirir en la compra del combo micha por el estreno de la película en México.

Ya que el combo micha de Mean Girls en Cinépolis contará con vasos coleccionables de la película remake que todo fan de Chicas Pesadas querrá tener.

Se sabe que serán dos diferentes modelos de vasos coleccionables de Mean Girls en Cinépolis; uno en color negro y otro en rosa con diseño en tipografía distintivo de la película.

Con ello el combo micha de Mean Girls en Cinépolis incluirá:

Dos refrescos jumbo

Palomitas Jumbo

1 helado Micha

Vaso coleccionable de Mean Girls en Cinépolis.

Asimismo, la información filtrada del combo micha de Mean Girls en Cinépolis precisa que los vasos coleccionables de la película no se venderán por separado.

¿Cuánto cuesta el combo micha de Mean Girls en Cinépolis?

Para tener los vasos coleccionables de Mean Girls en Cinépolis, tendrás que adquirir el combo micha en dulcería de tu complejo favorito.

El combo micha de Mean Girls en Cinépolis tendrá un precio de 345 pesos.

Recuerda que pese a no haber la codiciada palomera de Mean Girls en Cinépolis, no por eso los vasos coleccionables dejan de ser importantes.

Así que recuerda que los vasos coleccionables en el combo micha de Mean Girls en Cinépolis pueden agotarse.