Walmart, empresa minorista, quiere expandir su negocio para ganarle a Amazon al ofrecer entregas al día siguiente y así tener más terreno en el comercio electrónico; te damos todos los detalles.

Manish Joneja, vicepresidente sénior de mercado y servicios de logística de Walmart en Estados Unidos, dijo que el objetivo es ofrecer con velocidad los productos de los clientes.

Según los informes, Walmart ha ganado gran terreno en el comercio electrónico, pero busca expandirse y ganar el negocio de Amazon, que resulta muy efectivo por su servicios de logística.

Walmart (Michelle Rojas / SDPNoticas)

Walmart busca superar a Amazon y abre entregas al día siguiente

Walmart lanzó su servicio de entregas al día siguiente en Estados Unidos, un negocio que pretende competir directamente con Amazon y que la empresa minorista ya tiene planes de expandir.

El vicepresidente Manish Joneja adelantó que las entregas al día siguiente de Walmart aplicará solo para algunos artículos en tendencia y en las ciudades principales de Estados Unidos como:

Nueva York

Los Ángeles

Chicago

Houston

Atlanta

Este enfoque de entregas al día siguiente de Walmart responde a la necesidad de los consumidores de tener sus pedidos más rápido, pues suelen pagar mucho más por envíos “exprés”.

Walmart (TaurusEmerald)

Walmart abre negocio de entregas al día siguiente para ganarle a Amazon; estos productos estarán disponibles

Tom Ward, director de comercio electrónico de Walmart, comentó que la empresa está ampliando su catálogo en línea para ofrecer una mayor variedad de mercancía, incluyendo a los de proveedores externos.

De acuerdo con la información, la tienda en línea de Walmart Estados Unidos ya cuenta con categorías disponibles para entregas al día siguiente y entre ellas se encuentran:

Productos de belleza de gama alta

Objetos de colección

Relojes

Tarjetas coleccionables

Para ampliar el tipo de mercancía que se ofrece en entregas al día siguiente, Walmart está en tratos para incorporar más proveedores y mejorando su servicio de almacenamiento y distribución de productos.