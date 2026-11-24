La estrategia industrial de Volkswagen ha anunciado que China será su plataforma de exportación, perfilando que se enviarán 300 mil autos al año al extranjero, para 2030.

Ante este cambio, Arno Antlitz, director financiero y de operaciones de Volkswagen dijo que será una estimación conservadora, pero con posibilidades de ampliarse si aparecen nuevas oportunidades comerciales.

Pues el envió de autos al extranjero desde China ayudará a compensar las perspectivas en el país asiático, además de la reducción de la capacidad anual de producción en China en 500 mil vehículos y otros 500 mil en Europa.

Con ellos se prevé reducir su previsión para el mercado anual de vehículos en China en 2030 a 19 millones y 21 millones de unidades, pasando de 27 millones a 30 millones anteriormente.

Plan Futuro 2030 de Volkswagen ya ha comenzado con exportaciones desde China

Para convertir a China en su plataforma de exportación, Volkswagen ya ha comenzado con exportaciones esto como parte del Plan Futuro 2030.

Tras enviar modelos Volkswagen y Jetta producidos en China a Oriente Medio, Uzbekistán, Kazajistán y África Subsahariana.

Mientras que las exportaciones de China a México, Egipto y Vietnam están previstas para comenzar a finales de 2026; para seguir con una expansión adicional más al Sudeste Asiático, Sudamérica y África.

Asimismo, las exportaciones desde China incluye modelos con motor de combustión interna fabricados por FAW-Volkswagen, como el Jetta VA3, VS5 y VS7, lo que se traduce en la exportación de tecnología china para la marca alemana.