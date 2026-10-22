Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW) alcanzaron un acuerdo para evitar la huelga programada para este jueves 22 de octubre en la planta de Puebla.

Tras varias mesas de negociación, la automotriz alemana y la representación sindical llegaron a un entendimiento que permitirá mantener las operaciones de la planta de ensamblaje ubicada en Cuautlancingo, Puebla.

El proceso de conciliación contó con el respaldo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), autoridades que reconocieron la disposición de ambas partes para privilegiar el diálogo y proteger los derechos de los trabajadores sindicalizados.

¿En qué consiste el acuerdo entre Volkswagen y los trabajadores?

Durante las negociaciones, la empresa y el SITIAVW acercaron sus propuestas para atender las demandas salariales y contractuales de los trabajadores, con lo que lograron un acuerdo para evitar el paro de labores.

Sin embargo, el entendimiento deberá someterse a consulta directa de los trabajadores, quienes tendrán que votar para validar el acuerdo conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

De esta manera, la resolución del conflicto busca dar continuidad a las operaciones de Volkswagen en Puebla y mantener la estabilidad laboral en una de las principales plantas de la industria automotriz del país.

Volkswagen evita huelga en Puebla tras acuerdo con el sindicato (Comunicado de la STPS)

¿De cuánto es el aumento salarial para los trabajadores de Volkswagen Puebla?

El acuerdo contempla un incremento total de 8.24% en las percepciones de los trabajadores, que incluye un aumento salarial directo de 4.4%, además de un pago único y un fondo de ahorro, de acuerdo con la información difundida por el sindicato.

La propuesta se da después de que los trabajadores rechazaran una oferta anterior de incremento general de 13.16% para un periodo de dos años, según informó Reuters.

Con el nuevo entendimiento, Volkswagen de México y el SITIAVW buscan resolver el conflicto laboral y evitar la suspensión de actividades en la planta de Puebla, a la espera de la consulta sindical que permitirá determinar la aprobación definitiva del acuerdo.