Volkswagen anunció la venta de su planta en Alemania a Aurelius Capital para fabricar armamento para Europa.

De acuerdo con el anuncio de la automotriz, está por participar en un proyecto para convertir su fábrica en Osnabrück en un “centro de producción de sistemas de defensa antiaérea”.

Cabe destacar que Volkswagen anunció la semana pasada un acuerdo entre la dirección y los síndicos para recortar 100 mil puestos de trabajo antes de que llegue el 2030.

Volkswagen anuncia proyecto para fabricar armamento para preservar empleos

La empresa automotriz Volkswagen anunció un proyecto para convertir su planta en Alemania en una fábrica de armamento antiaéreo para preservar “una gran parte de los empleos a largo plazo”.

De acuerdo con el comunicado presentado por la empresa, se trata de una medida tomada ante la crisis que terminará con 100 mil empleos antes de que se acabe la década.

Por ello, Volkswagen llegó a una cuerdo con “el estado federado de Baja Sajonia y el fondo Aurelius Capital” para la posible venta de la filial Osnabrück GmbH, con lo que se podría preservar “una gran parte de los empleos a largo plazo”.

De acuerdo con el acuerdo, será Aurelius Capital quien se convierta en el accionista mayoritario y cuyo primer proyecto será de cooperación con la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems.

Cabe señalar que Aurelius Capital es una sociedad de inversión con sede en Tel Aviv, Israel, que desarrolla tecnologías en los ámbitos de la defensa y la ciberseguridad.

Con esta alianza, se prevé que esta planta que aún pertenece a Volkswagen fabrique “sistemas y componentes para sistemas de defensa antiaérea destinados a Alemania y Europa”.