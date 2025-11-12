En redes sociales han aplaudido a un pasajero de Volaris que decidió bajarse del avión, para evitar retraso del vuelo, tras negarle el asiento la aerolínea.

“Por civilización mía lo voy a dejar, para no afectar más el tiempo de ustedes, pero Volaris en este caso, mal.” Pasajero de Volaris

Hecho que fue aplaudido entre los demás pasajeros de Volaris, agradeciendo la civilidad para no retrasar más el vuelo, y por lo que hasta una porra fue dedicada al mal servicio de la aerolínea.

Según contó el pasajero, el personal de Volaris le negó el asiento argumentando que no se tenía la butaca 31E, pese a marcar este número en su boleto.

Asimismo, el pasajero, ratificó su asiento en el vuelo de Volaris, por lo que comprobó que si existía el número, pero no en secuencia, sin embargo, le volvieron a negar el lugar.

Volaris también tuvo amenaza de bomba

En otro caso, Volaris también dio de qué hablar por amenaza de bomba en un vuelo con ruta de Tijuana-Veracruz, por lo que se vio forzado a aterrizar de emergencia en Monterrey.

Según los hechos, un pasajero se torno violento con la tripulación y con otros viajeros, por lo que respondió con una presunta amenaza de bomba, generando alarma en el vuelo de Volaris

Por lo que el vuelo de Volaris tuvo que desviar la ruta hacia Monterrey, Nuevo León, donde se activaron los protocolos de seguridad, donde participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Cuerpo de Rescate del aeropuerto.

Ante la alarma en el vuelo de Volaris, se informó y se pudo detener al pasajero, además de que se inspeccionó el avión, donde se comprobó que no existía alguna bomba que pusiera en peligro a los pasajeros y tripulantes.