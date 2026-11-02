La aerolínea mexicana Volaris anunció un nuevo requisito para los pasajeros con destino a Estados Unidos, como parte de las medidas de prevención sanitaria ante el brote de ébola en África.

A partir de las 11:59 p. m. (EST) del 3 de noviembre de 2026, los viajeros deberán presentar una declaración jurada solicitada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) antes de abordar su vuelo.

Mediante este formulario, que podrá presentarse en formato impreso o digital, los pasajeros tendrán que confirmar que no han estado físicamente en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su viaje.

La disposición aplica a todos los viajeros que se dirijan a Estados Unidos, sin importar su nacionalidad.

Volaris pedirá declarar viajes al Congo para abordar vuelos hacia EU por ébola (Volaris en X)

¿Qué considera Volaris como estancia en la República Democrática del Congo?

Para cumplir con esta disposición sanitaria, los pasajeros deben tomar en cuenta que se considerará una estancia en la República Democrática del Congo cualquier ingreso o tránsito por ese país, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima.

Asimismo, la medida contempla a quienes hayan realizado una escala o conexión en cualquier aeropuerto congoleño, incluso si no descendieron de la aeronave o no abandonaron las instalaciones aeroportuarias.

La única excepción prevista en el protocolo corresponde a los sobrevuelos sobre el espacio aéreo de ese país.

Brote de ébola motiva nuevas medidas de control del CDC

La actualización de los requisitos para viajar a Estados Unidos responde a las medidas de vigilancia sanitaria implementadas ante el brote de ébola registrado en África.

Como parte de este protocolo preventivo, las autoridades estadounidenses establecieron controles adicionales para identificar a viajeros que hayan estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo.

Ante esta disposición, Volaris recomendó a sus pasajeros imprimir, llenar y llevar consigo la declaración jurada firmada para presentarla en la puerta de abordaje el día de su viaje.

En caso de que algún viajero haya estado en la República Democrática del Congo durante el periodo señalado, deberá comunicarse directamente con la aerolínea para recibir orientación y atención sobre su situación particular.