El empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, dejó una reflexión personal sobre si el dinero cambia a las personas, y esta fue su respuesta.

Para Ricardo Salinas Piego, el dinero es el reflejo o consecuencia del éxito , por lo que en cuanto más dinero poseas, significa que hay más éxito en tu vida.

“Yo creo que el dinero es una consecuencia del éxito… así que busquen tener éxito en sus vidas”, compartió Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.

Además, el empresario dueño de empresas como TV Azteca o Banco Azteca, señaló que se debe tener cuidado con la gente que ataca a las personas con dinero, pues casi las tachó de envidiosas.

Esto porque Ricardo Salinas Pliego apuntó que quienes atacan a las personas que tienen dinero, en realidad están atacando el éxito de la persona en cuestión, por lo que señaló que “sin éxito no hay prosperidad”.

Su reflexión fue compartida en Twitter y acompañada de un video de TikTok que aborda el tema de si el dinero cambia a las personas.

Dicho video sostiene que si una persona niega que el dinero cambia a las personas, entonces significa que no está haciendo dinero, pues asegura que el dinero sí cambia a las personas.

“Si tú dices que el dinero no cambia a las personas simplemente no estás haciendo dinero, la plata que estás haciendo no es suficiente para que te cambie, porque la plata cambia a las personas”.

Video de TikTok