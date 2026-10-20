Este martes, el gobierno nigeriano confirmó su primer caso de ébola en una mujer que viajó de Uganda a Abuja, capital de Nigeria.

Muhammad Ali Pate, ministro de Sanidad, informó que la paciente ha recibido atención médica en un hospital privado, donde permaneció días previos a la confirmación del diagnóstico de ébola.

Autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos, identificando a 44 personas que tuvieron contacto estrecho con la mujer, quien se encuentra aislada y en observación.

Brode de ébola en el Congo suma más de 9 mil casos confirmados

Fue en mayo de este año cuando la OMS declaró un brote de ébola en la República Democrática del Congo, el cual se ha convertido en uno de los más importantes y mortíferos de África en los últimos años.

Cifras recientes señalan que la fiebre hemorrágica ha sumado más de 9 mil casos confirmados y ha cobrado la vida de 4 mil 381 personas.

Este mismo martes, el gobierno de Kenia actualizó a 9 el número de contagios en este reciente brote y una persona fallecida.

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

La cepa de Bundibugyo de ébola, cuya taza de letalidad es del 50%, no cuenta con tratamiento médico ni con vacunas aprobadas.

Este mismo año iniciaron las pruebas en humanos de dos vacunas diseñadas para la mortal cepa de ébola responsable del brote actual.

Francia y Países Bajos reportaron un contagio, pero sin mayores afecciones.

La OMS continúa vigilando el crecimiento del brote en África, reconociendo que la propagación es una de las más rápidas que se han registrado.