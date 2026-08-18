La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por el avance del ébola en la República Democrática del Congo, advirtiendo que la enfermedad “dista mucho de estar bajo control”.

El director del organismo, Tedros Adhanom, explicó que la epidemia de ébola se ha expandido debido a movimientos de población y a un conflicto armado, lo que implica el riesgo de propagarse a nivel internacional.

Hace tres meses declaré que la epidemia de la enfermedad por el virus Bundibugyo en RDC constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la epidemia se propagó rápidamente y el riesgo de una mayor expansión nacional e internacional sigue siendo alto. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS

Mientras que una parte de la OMS cree poder acabar con el ébola en tres meses, las autoridades de ese país informaron que este es el brote más letal en su historia actual, con más de 2 mil 300 muertos y 5 mil casos confirmados.

Tres vacunas contra el ébola están en desarrollo ( National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash)

OMS: ébola se expande por movimientos sociales y cadena de transmisión no identificada en el Congo

El avance del ébola en la República Democrática del Congo ha sido impulsado, en parte, por los movimientos de población en el epicentro del brote, sumados al desarrollo de un conflicto armado que impide la contención médica.

A esto se suma que las recientes muertes por la enfermedad en el país africano se han registrado sin un origen claro, lo que sugiere una cadena de transmisión aún no identificada.

Lo que más me preocupa es dónde están muriendo los pacientes: en sus hogares, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y de las listas de contactos. Estas muertes apuntan a una cadena de transmisión que aún no hemos identificado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS

Aunque actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra el virus Bundibugyo, hay varias iniciativas en desarrollo para contener la epidemia.

La OMS considera que el nivel de riesgo para la salud pública por región es la siguiente:

Congo: “muy alto”

Uganda y los demás países fronterizos: “alto”

Resto de África y del mundo: “bajo”

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

OMS confía en que es posible controlar en tres meses el brote de ébola con “recursos suficientes”

A pesar de que el brote en la República Democrática del Congo es el segundo más mortal de la historia y de más rápida propagación, una parte de la OMS confía en las posibilidades de controlarlo en tres meses.

Así lo señaló el coordinador de respuestas sanitarias de emergencia, Thierno Baldé, aunque condiciona esas opciones a disponer “de los recursos suficientes”, que aún son insuficientes.

La OMS planeaba reunir 115 millones de dólares para financiar su respuesta, pero solo ha logrado alcanzar el 60% de la meta.