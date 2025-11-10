El proceso legal de TV Azteca en Nueva York avanza; la Corte le otorgó hasta el 12 de noviembre para entregar pruebas para ir a juicio en el caso de su deuda por más de 580 millones de dólares.

Así lo señaló la Corte Federal de Nueva York, donde el proceso penal contra la televisora de Ricardo Salinas Pliego tiene un adeudo aproximado de 10 mil 668 millones 125 mil 600 pesos mexicanos.

Además, el juez Paul G. Gardephe, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, rechazó establecer una fianza en caso de que el caso “genere daños económicos de manera injustificada”.

TV Azteca puede solicitar arbitraje antes de 12 de noviembre en Nueva York

TV Azteca, de Salinas Pliego, insistió en mantener el caso vigente en paralelo con el litigio por el mismo caso de adeudo a acreedores que se lleva en México; sin embargo, no ha sido aprobado por La Corte.

Sin embargo, la empresa aún puede solicitar una moción de arbitraje, así como alguna salida alterna para la resolución del caso; esto presentado antes del 12 de noviembre.

Esto debido a que dicho día es la fecha límite para que la televisora presente las evidencias con las que pretende sostener el juicio por su adeudo.

El juicio se debe a la deuda de TV Azteca a acreedores presentada por primera vez en 2022 por representado de The Bank of New York Mellon por el incumplimiento de un pago comprometido por la empresa.

Cabe señalar que este proceso en Nueva York es independiente del resto de los casos que se tienen abiertos en diversas cortes federales de Estados Unidos.

Así como de los juicios por incumplimiento de obligaciones tributarias que siguen vigentes en México.

TV Azteca buscó acuerdo con acreedores en Nueva York; juicio se aproxima

Cabe señalar que Grupo Salinas ha buscado alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes; en ese sentido, se ha buscado el diálogo con los acreedores para no alargar el proceso por más tiempo.

Sin embargo, este acuerdo no estaría cerca aún, pues se acerca la fecha límite impuesta por la Corte de Nueva York para iniciar un juicio por el adeudo.