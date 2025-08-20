TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego podrá transmitir partidos del Mundial 2026, sería una decisión final de la FIFA aclara la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Rumbo a la justa mundialista 2026 en la que México será una de las tres sedes de América del Norte, los derechos de transmisión aún está por definirse.

En México las principales televisoras estarían en ese trámite, mientras que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara toda una infraestructura para la inauguración del Mundial del Fútbol 2026 en el Estadio Azteca en la Ciudad de México (CDMX) y los otros partidos que se jugarán en ciudades de Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.

¿TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego podrá transmitir partidos del Mundial 2026?; esto dijo Claudia Sheinbaum

Después de que el equipo de Azteca Deportes diera a conocer. a través de un comunicado que la televisora de Ricardo Salinas Pliego no transmitiría los partidos de la Copa Oro donde jugará México, la incógnita sobre qué pasaría con los partidos del Mundial 2026 llegó a la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 20 de agosto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Comunicado de TV Azteca sobre partidos de la Copa Oro y Mundial 2026 (Comunicado de TV Azteca)

Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que los derechos de transmisión del Mundial 2026 los determina la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por lo que TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego podría transmitir partidos como lo dicen en su comunicado.

“Eso lo determina la FIFA es un evento deportivo un espectáculo que organiza la FIFA y ellos tienen estas determinaciones (...) nosotros no determinamos, el Gobierno de México a quién se le da la concesión para ver los partidos es algo que está determinado centralmente por la FIFA, en cualquier país del mundo no es un asunto de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, sobre la planeación que se tiene de parte del Gobierno de México del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperaba que la próxima semana ya pudieran presentar avances al respecto.

¿TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego podrá transmitir partidos del Mundial 2026?; si la FIFA les da permiso podrían tener hasta el partido inaugural

En su comunicado Azteca Deportes aseguró que sí van a transmitir los partidos del Mundial 2026 en los que la selección de México estará presente.

Cabe recordar que México es el único país del mundo en ser tres veces sede mundialista, 1970, 1986 y ahora 2026, y el partido inaugural será en el Estado Azteca el próximo 11 de junio del 2026.

Para el Mundial de Fútbol 2026 se esperan 104 encuentros con 48 selecciones repartidas en 16 sedes de México, Canadá y Estados Unidos, partidos que podrían estar transmitidos por TV Azteca, o al menos los de la selección de México.

Aún falta la confirmación de parte de la FIFA para ceder sus derechos de transmisión de sus partidos a TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego pero es una posibilidad.