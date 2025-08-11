Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, firmó un convenio con la Asociación de Hoteles de CDMX, el Tecnológico de Monterrey, Canirac y AMAV CDMX

El propósito de este acuerdo es capacitar y emplear a jóvenes de la demarcación rumbo al Mundial 2026.

En la reunión, Mauricio Tabe destacó la importancia de preparar a los jóvenes para ofrecer un servicio de calidad en hoteles y restaurantes.

Con ello, dijo, se posicionaría a la alcaldía Miguel Hidalgo como un destino favorito para miles de visitantes nacionales e internacionales.

Mauricio Tabe anuncia programa de formación y empleo

Mauricio Tabe dio a conocer que los jóvenes recibirán dos meses de capacitación, incluyendo clases de inglés impartidas por alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Ello, para luego realizar un periodo remunerado de prueba y obtener contratos permanentes en hoteles y restaurantes.

Alcaldía Miguel Hidalgo mantiene ocupación hotelera

El director de la Asociación de Hoteles señaló que Miguel Hidalgo cuenta con 81 hoteles y 8 mil habitaciones, con una ocupación promedio del 80 por ciento.

Las tarifas son promedio de 2 mil 600 pesos, por lo que invitó a los jóvenes a formarse y brindar un servicio destacado.