Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, firmó un convenio con la Asociación de Hoteles de CDMX, el Tecnológico de Monterrey, Canirac y AMAV CDMX
El propósito de este acuerdo es capacitar y emplear a jóvenes de la demarcación rumbo al Mundial 2026.
En la reunión, Mauricio Tabe destacó la importancia de preparar a los jóvenes para ofrecer un servicio de calidad en hoteles y restaurantes.
Con ello, dijo, se posicionaría a la alcaldía Miguel Hidalgo como un destino favorito para miles de visitantes nacionales e internacionales.
Mauricio Tabe anuncia programa de formación y empleo
Mauricio Tabe dio a conocer que los jóvenes recibirán dos meses de capacitación, incluyendo clases de inglés impartidas por alumnos del Tecnológico de Monterrey.
Ello, para luego realizar un periodo remunerado de prueba y obtener contratos permanentes en hoteles y restaurantes.
Alcaldía Miguel Hidalgo mantiene ocupación hotelera
El director de la Asociación de Hoteles señaló que Miguel Hidalgo cuenta con 81 hoteles y 8 mil habitaciones, con una ocupación promedio del 80 por ciento.
Las tarifas son promedio de 2 mil 600 pesos, por lo que invitó a los jóvenes a formarse y brindar un servicio destacado.