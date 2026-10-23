El Mórbido Film Fest 2026 se realizará del 28 de octubre al 8 de noviembre, con una selección oficial de 40 largometrajes y 81 cortometrajes provenientes de 20 países.

La programación incluye producciones que han pasado por festivales internacionales como Cannes, Berlín, Rotterdam, Locarno, Toronto y SXSW, así como cuatro títulos ganadores de la última edición del Festival de Sitges: Ghost in the Cell, Gummy, Dernsie: The Amazing Life Of Bruce Dern y Familia teme enfrentar una nueva noche de terror.

El cartel de esta edición está dedicado a Mictlantecuhtli, dios mexica de la muerte y señor del Mictlán, el inframundo de la mitología mexica y náhuatl. La obra fue realizada por el artista mexicano Marcos Castro, cuya trayectoria incluye exposiciones individuales y colectivas en México y otros países.

Castro nació en Ciudad de México en 1981 y estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha recibido en dos ocasiones una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Mórbido Film Fest 2026: cartelera de terror del 28 de octubre al 8 de noviembre (Cortesía)

Mórbido Film Fest 2026 tendrá estrenos y funciones especiales

El festival inaugurará sus actividades en la Cineteca Chapultepec con Hablando con extraños, película del director Adrián García Bogliano. Por su parte, Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky, tendrá su premier nacional en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

En colaboración con la Universidad Iberoamericana, se proyectará Failure!, de Alex Kahuam, acompañada de un conversatorio con el director, quien también realizó The Remedy. Además, en alianza con el Goethe Institut Mexiko, el encuentro presentará Das Experiment (2001), de Oliver Hirschbiegel, como parte de una celebración por los 25 años de esta institución.

Entre los títulos destacados se encuentran la restauración en 4K sin cortes de The Devils (1971), de Ken Russell, dentro de la sección Mórbido Classics, y el estreno de Bad Lieutenant: Tokyo, del cineasta japonés Takashi Miike, en la Sección Global.

La clausura estará a cargo de la película mexicana Grandes Hits, de Mario Dávila, que tendrá una doble función el domingo 8 de noviembre en Cine Tonalá, con la participación del elenco y el equipo de producción.

Mórbido Film Fest 2026: cartelera de terror del 28 de octubre al 8 de noviembre (Cortesía)

Mórbido Film Fest 2026 incluye 11 películas mexicanas

El cine nacional tendrá presencia con 11 títulos en la Selección Oficial, entre ellos producciones de terror, fantasía, comedia y animación. La programación incluye:

Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano.

El Diablo Sabe tu nombre, de Andrés Beltrán.

Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky.

El Infinito, de Fabián Archondo, y Roto, de Paco Álvarez, ambas en proceso de producción (work in progress).

Quince, de Jack Zagha y Yossy Zagha.

Grandes Hits, de Mario Dávila.

Mi amigo el Sol, de Alejandra Pérez González.

Un disfraz para Nicolás, de Eduardo Rivero.

Un reino para todos nosotros, de Miguel Ángel Uriegas.

Roy del Espacio, de Héctor López Carmona, Rafael Ángel Gil y Ulises Pérez Aguirre.

La selección también contempla producciones de América Latina y otros países, con historias que exploran leyendas, criaturas, fenómenos sobrenaturales, conflictos familiares y distintas vertientes del cine de género.

Mórbido Film Fest llegará a 14 sedes de Ciudad de México y Morelos

Las actividades se desarrollarán en 14 sedes, entre ellas Cinépolis Diana, Cinemanía, Centro de Cultura Digital, Casa del Lago UNAM, Cineteca Chapultepec, Cine Tonalá, Museo Nacional de Antropología, Goethe Institut Mexiko y Universidad Iberoamericana.

En Morelos, el festival colaborará con la Secretaría de Cultura estatal en el marco del Festival Miquixtli. Habrá funciones en el Foro del Lago del Jardín Borda y en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, además de proyecciones itinerantes con la Carreta Cine Móvil del 29 al 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Por su parte, Casa del Lago UNAM será sede de actividades para las infancias durante el 7 y 8 de noviembre, con proyecciones y una sesión de cuentacuentos.

Como parte de sus eventos especiales, el festival presentará Silent Monsters, una iniciativa del programa Cinema Recomposed, impulsada por Tim League y Golden Hornet en colaboración con el American Genre Film Archive (AGFA).

El proyecto reúne siete cortometrajes clásicos del cine mudo de terror, realizados entre 1908 y 1930, con nuevas partituras creadas por siete jóvenes compositores de entre 17 y 24 años. Entre las obras seleccionadas se encuentran Frankenstein (1910), Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1912), Häxan (1922) y Hell’s Bells (1929).

Los compositores trabajaron con la mentoría de especialistas como Mark Orton, David Wingo, Brian Reitzell y Nicoletta Nomicou. La función se llevará a cabo el 8 de noviembre en Cinépolis Diana.

Mórbido Film Fest incorpora un jurado de creadores de contenido

Por primera vez en su historia, el festival integrará un jurado joven de creadores de contenido para reconocer cortometrajes de las secciones Global y Latinoamericana.

El jurado estará conformado por Andy Baos, Camila Ixchel, Natalia Ortega y Velko, quienes elegirán un corto ganador de cada sección. En conjunto, los cuatro creadores suman más de 7.5 millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube.

De acuerdo con la organización, esta comunidad, sumada a los 6.5 millones de seguidores de Mórbido, representa un alcance potencial superior a 14 millones de seguidores.

Con esta programación, Mórbido Film Fest 2026 reunirá estrenos, producciones mexicanas, cine internacional, clásicos restaurados y actividades especiales en distintas sedes, durante una edición que coincide con las celebraciones del Día de Muertos.