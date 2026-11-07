The New York Times dio a conocer que se encuentra en negociaciones finales para comprar con la red social Letterboxd por 330 millones de dólares.

Luego de una serie de ofertas por Letterboxd, donde incluso llegó a figurar Skydance, fue The New York Times el único que se mantuvo firme en su propuesta de hacerse con dicho servicio.

The New York Times es la única que sigue en la pelea por Letterboxd

Tras anunciar Lettterboxd que escucharía ofertas, estudios como A24, Sony Pictures Entertainment, Netflix y Skydance mostraron interés; sin embargo, al final solo quedó The New York Times con una oferta de 330 millones de dólares.

La cifra de 330 millones de dólares por parte de The New York Times es bastante generosa, pues son 20 veces las ganancias proyectadas de Letterboxd para el año 2026, las cuales se estiman en torno a los 15 millones de dólares.

Letterboxd, red social para cinéfilos (Especial)

Aunque las conversaciones se mantienen en una fase avanzada, Variety y la misma The New York Times señalan que el acuerdo definitivo aún no se ha formalizado.

De concretarse la venta, los cofundadores de la plataforma, Matthew Buchanan y Karl von Randow, permanecerán al frente de la gestión operativa del proyecto.

Compra de Letterboxd forma parte de la expansión de The New York Times

La adquisición de Letterboxd se enmarca dentro de la estrategia de The New York Times para expandirse y diversificar su oferta de contenidos y herramientas digitales.

Previo al intento de compra de Letterboxd, The New York Times se hizo con la propiedad del portal deportivo The Athletic y el juego Wordle.

Además, con esta compra se espera alcanzar la meta propuesta de 15 millones de suscriptores para finales de 2027. Actualmente, el portal cuenta con 13.8 millones de suscriptores.

De momento, ningún representante de Letterboxd ha hecho una declaración al respecto acerca de esta compra, por lo que las cosas quedan en el aire hasta que se concrete, lo cual podría pasar antes de cerrar 2026.