El mundo de las reseñas de cine podría sacudirse próximamente, pues se han dado a conocer reportes del interés de Netflix y Sony por la red social Letterboxd.

Para quienes no la conozcan, la red social Letterboxd se especializa en compartir reseñas de cine de toda clase de estudios, como lo serían Netflix y Sony.

Letterboxd, red social para cinéfilos (Especial)

Netflix y Sony han iniciado conversaciones para comprar Letterboxd

De acuerdo con The Wrap, este viernes 10 de julio se informó que Netflix y Sony están en conversaciones para adquirir casi la totalidad de Letterboxd.

Actualmente Letterboxd pertenece al grupo empresarial Tiny, en un 60%; y a los fundadores de la red social, Matthew Buchanan y Karl von Randow, en un 40%.

La intención de Netflix y Sony es hacerse del mencionado 60% de Tiny, para así tener participación mayoritaria de la empresa, adquiriendo su control sin restricciones.

Según los reportes, el interés de venta se dio a conocer desde inicios de 2026, sumando a varios actores a la carrera por la red social.

Pues además de los estudios mencionados, el banco LionTree, las firmas TPG y Redbird, el empresario Alexis Ohanian, e incluso Paramount, tienen interés en la red social.

Debido a esto, se ha valuado a la empresa en 250 millones de dólares, precio que resulta bastante accesible para todos los involucrados.

Letterboxd, red social para cinéfilos (Especial)

Hay temor por la venta de Letterboxd a Netflix o Sony

El anuncio de la venta de Letterboxd, tanto a Netflix o Sony, como a otros posibles interesados; ha desatado las alarmas entre fans y analistas.

Pues si Letterboxd llega a ser vendida a un estudio como Netflix o Sony, la credibilidad de la misma puede verse afectada debido a los intereses de los dueños.

Ya que nada impediría que estos estudios (u otros) le dieran una mayor visibilidad o interés a las reseñas positivas de sus productos, escondiendo las posibles críticas.

Lo cual generaría un conflicto y manipulación de las opinión de la gente; algo que se ha acusado de otras plataforma dedicadas a las reseñas de películas y entretenimiento en general.