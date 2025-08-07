Oxxo ha actualizado sus nuevos modelos de termos; en esta ocasión, es el turno de Kuromi, el adorable personaje de Hello Kitty.

Te decimos su precio y cómo podrás conseguir el coleccionable de Hello Kitty en la tienda de Oxxo.

Hello Kitty: Éste es el termo de Kuromi en Oxxo

Atención a los fans de Hello Kitty, acá te dejamos las características que tiene el termo de Kuromi en Oxxo:

Termo modelo Stanley

Un litro

Es antiderrame

La tapa incluye válvula para el popote

Colores metálicos

Termo de Kuromi en Oxxo (@kittyplu / TikTok)

Hello Kitty: ¿Cuál es el precio del termo de Kuromi en Oxxo?

El termo de Kuromi en Oxxo tiene un precio de 269 pesos.

Este precio está dentro del promedio en que Oxxo vende sus coleccionables; los cuales los suelen encontrar de 200 a 250 pesos.

Hello Kitty: ¿Cómo conseguir el termo de Kuromi en Oxxo?

Para conseguir el termo Stanley de Kuromi en Oxxo, lo único que tendrás que hacer es pedirlo en caja, por si no se encuentra a la vista.

Es importante mencionarte que este coleccionable es la novedad del mes de agosto en Oxxo; por lo que sólo podrás conseguirlo durante este corto periodo de tiempo.

Termo de Kuromi en Oxxo (@yucellara / TikTok)

Además del termo de Kuromi, esta es la colección 2025 de termos en Oxxo

Te recordamos que de manera mensual, Oxxo se encuentra actualizando su colección de termos.

Por lo que, acá te compartimos la lista de los nuevos termos y coleccionables que estarán disponibles en Oxxo de manera mensual durante el 2025:

Mayo: Termo de Homero Simpson y Stitch

Junio: Termo de Stitch y Minnie Mouse

Julio: Termo de Mickey Mouse y Harry Potter

Agosto: Termo de Kuromi y Snoopy

Septiembre: Termo de Winnie Pooh y nuevamente de Mickey Mouse.

Octubre: Termo de Jack Skellington, del clásico El Extraño Mundo de Jack

Noviembre: Termo de Cenicienta

Diciembre: Termo de Winnie Pooh y Frozen

Es importante mencionarte que los termos están sujetos a disponibilidad dependiendo de la zona y la tienda Oxxo.