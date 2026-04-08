Telefónica Hispanoamérica informó la venta por 450 millones de dólares de la totalidad de sus activos en México, a Melissa Acquisition, consorcio que sería la nueva matriz de Movistar.

Desde noviembre 2025, Telefónica había señalado su interés de vender sus filiales en América Latina, para sólo concentrar su mercado en Europa, de donde son originarios.

Telefónica se va de México tras concretar venta por 450 millones de dólares

Mediante un comunicado a la Comisión Nacional de Mercados de Valores de España, Telefónica informó la venta por 450 millones de pesos de Pegaso y Celular de Telefonía, confirmando su salida de México.

Telefónica vendió el 100% de sus acciones a Melissa Acquisition, un consorcio que está liderado por Oxio Inc., la primera plataforma de Telecomunicaciones como Servicio del mundo.

Telefónica concreta venta de sus acciones en México (Consenso del Mercado)

Así como Newfoundland Capital Management, dedicada a gestionar activos en São Paulo, por lo cual, Melisa Acquisition es una combinación de tecnología y capital financiero.

De momento y tal como indicó Telefónica, la venta de sus activos en México están sujetas a condiciones acordadas con Melisa Acquisition, como la autorización regulatoria de las autoridades.

La venta fue comunicada este martes 7 de abril también a sus accionistas de Pegaso y Celular de Telefonía, especificando que forma parte de su estrategia de dejar Hispanoamérica.

Telefónica también vende acciones en Chile y Argentina

Como parte de dicha estrategia de Telefónica, sólo se quedarán con su filial de Brasil, por lo que vendieron a su vez todas sus acciones en Hispanoamérica en meses anteriores.

En febrero, Telefónica anunció la venta de su filian de Chile a NJJ Holding de Xavier Niel, así como a Millicom, que también adquirieron sus acciones de Colombia, Ecuador y Uruguay.

Mientras que en 2025 también vendió su filial en Argentina a Telecom Argentina, mientras que las de Perú fueron entregadas a Integra Tec.

Por su parte, Telefónica como dueño de Movistar tenía un total de 21.7 millones de líneas móviles en México, así como una infraestructura operativa mantenida mediante arrendamiento.