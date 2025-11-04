Telefónica, la multinacional española de telecomunicaciones, anunció el cierre de sus operaciones en México.

La noticia fue dada a conocer por Marc Murtra, el presidente de la compañía, durante una rueda de prensa.

Este movimiento surge después de que Telefónica registrara su peor caída en México durante el mes de septiembre, de acuerdo con el indicador Ibex 35.

Telefónica pone en jaque a usuarios de Movistar en México

De acuerdo con Marc Murtra, todavía no hay una fecha marcada en el calendario para la salida definitiva de Telefónica en México.

Lo que sí mencionó es que la despedida es parte de una estrategia con la que buscan enfocarse en el mercado Europeo en países como:

Alemania

Reino Unido

España

Telefónica (Nacho Doce / REUTERS)

Como se sabe, Telefónica es dueña de Movistar, por lo que usuarios en México están en espera de saber cómo afectará esta salida su línea de teléfono.

Al parecer, todavía no hay nada claro, pues el presidente de la compañía no definió el futuro de los clientes.

Parte del misterio por la próxima salida de Telefónica es que no se quiere interferir en las negociaciones que pueda haber con potenciales clientes.

En este sentido se espera que se logre negociar una venta y que así se pueda realizar una transición de Movistar a otra compañía sin afectar a los usuarios.

Hasta el momento, se dice que las conversaciones se están llevando a cabo con la empresa Beyond ONE, esta última propietaria de Virgin Mobile México.

Por su parte, Telefónica se retira también de Chile y Venezuela.