La compañía telefónica Telcel anunció una compensación para sus clientes que sufrieron interrupciones en su servicio el pasado 20 de noviembre, debido a trabajos de expansión en su infraestructura.

El fallo técnico afectó la señal y la navegación de internet móvil en distintas localidades de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Como medida de reparación, la empresa otorgará 300 megabytes adicionales a los usuarios con esquemas de recarga y 500 megabytes a quienes cuentan con planes de renta mensual.

Estas bonificaciones se aplicarán de manera automática y voluntaria, por lo que las personas afectadas no deberán realizar ningún procedimiento burocrático para obtenerlas.

Telcel bonificará hasta 500 MB a usuarios afectados por falla en su red (@azucenau / X )

Telcel anunció una bonificación a usuarios afectados por falla en su red

Telcel anunció que compensará de manera automática con megabytes (MB) adicionales de navegación a los usuarios que sufrieron afectaciones por la caída de su servicio el pasado 20 de noviembre:

Prepago (Esquema Amigo): Los clientes recibirán 300 MB adicionales sin costo. El beneficio se abonará de forma automática en los días siguientes y la empresa notificará la acreditación mediante un mensaje de texto (SMS)

Pospago (Planes de Renta): Los suscriptores obtendrán 500 MB adicionales. La compensación se verá reflejada directamente en su estado de cuenta en los siguientes ciclos de facturación

Los usuarios no necesitan acudir a Centros de Atención a Clientes, llamar a soporte ni realizar recargas para recibir la compensación.

En ambos esquemas de pago, los megabytes asignados tendrán una vigencia de 30 días naturales a partir del momento en que se aplique la bonificación.

Aunque la empresa catalogó la medida como un gesto “voluntario”, la legislación mexicana (Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018) estipula que los proveedores de telecomunicaciones están obligados a compensar a los clientes y otorgar una bonificación mínima del 20% cuando las fallas de red sean atribuibles a la compañía.

¿Qué provocó la falla de Telcel del 20 de noviembre?

La falla de red de Telcel ocurrió el viernes 20 de noviembre de 2026, comenzando alrededor de las 11:00 horas.

Se originó durante trabajos de ampliación de capacidad en la red de telecomunicaciones, lo que provocó una degradación e intermitencia en el sistema.

Los usuarios experimentaron interrupciones en llamadas de voz, mensajería de texto y acceso a internet móvil (datos).

La afectación se limitó a localidades de la Región 9 de la compañía, que comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Reportan caída de Telcel este 20 de noviembre 2026 (Downdetector)

Plataformas de monitoreo como Downdetector registraron un pico de más de 3,700 a 4,200 reportes de fallas. El 69% de las quejas correspondió a falta de señal móvil, 17% a fallas de internet y 13% a problemas en llamadas de voz.

Tras identificar y corregir el problema técnico, el servicio fue restablecido de forma gradual.