Telcel, el mayor proveedor de comunicación celular en América Latina, estaría presentando fallas en sus servicios este jueves 12 de noviembre de 2026, según reportes registrados en el sitio Downdetector.

De acuerdo con datos publicados en la plataforma que ofrece información sobre el estado de los servicios en línea, Telcel presenta problemas en servicios como:

Señal móvil

Internet móvil

Sitio Web

Las fallas provienen de distintos estados:

Monterrey

Torreón

San Luis Potosí

Guadalajara

Santiago de Querétaro

Ciudad de México

Nota en desarrollo. Información en proceso