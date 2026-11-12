Telcel, el mayor proveedor de comunicación celular en América Latina, estaría presentando fallas en sus servicios este jueves 12 de noviembre de 2026, según reportes registrados en el sitio Downdetector.
De acuerdo con datos publicados en la plataforma que ofrece información sobre el estado de los servicios en línea, Telcel presenta problemas en servicios como:
- Señal móvil
- Internet móvil
- Sitio Web
Las fallas provienen de distintos estados:
- Monterrey
- Torreón
- San Luis Potosí
- Guadalajara
- Santiago de Querétaro
- Ciudad de México
Nota en desarrollo. Información en proceso