Más de 100 millones de mexicanos deberán registrar su línea telefónica antes del 30 de junio

El 9 de enero de 2026 arranca el registro masivo de líneas telefónicas y desde este día, más de 100 millones de mexicanos tendrán que realizar el trámite para que su número no sea suspendido.

Dada la nueva regulación en telecomunicaciones, el registro de todas las líneas antes del 30 de junio será un requisito obligatorio para poder seguir recibiendo el servicio de telefonía móvil.

Aunque Telcel inició el registro de líneas telefónicas desde el pasado 7 de enero, este viernes es el arranque oficial de este proceso en el que deberán participar más de 100 millones de mexicanos.

Esta medida exige que todas las líneas móviles estén vinculadas a una persona física o moral identificada oficialmente y, de no hacerse antes del 30 de junio, la compañía puede suspender el servicio.

Para realizar el registro de la línea telefónica, que aplicará para planes de prepago y postpago, solo se solicitará INE y CURP y habrá dos maneras de realizarlo:

Presencial: Acudiendo al centro de atención a clientes de alguna sucursal de la compañía telefónica

En línea: La compañía deberá enviar un mensaje SMS para notificar sobre el registro, adjuntarán un link para realizar el trámite.

Se espera que más de 100 millones de mexicanos registren su línea telefónica y dado el volumen de trámites esperados, se han dado seis meses, con un plazo hasta el 30 de junio.