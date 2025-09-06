La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio inicio a la prueba piloto del registro de telefonía móvil en México como parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con el registro de telefonía móvil en México se pretende combatir la extorsión, fraudes y otras actividades delictivas que se cometen mediante el uso de líneas telefónicas y la prueba piloto ya inició.

El registro de telefonía móvil en México estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y algunas operadoras; a continuación te damos los detalles.

Registro de telefonía móvil en México (Pixabay)

SSPC inicia prueba piloto del registro de telefonía móvil en México

De acuerdo con la información, la SSPC inició la prueba piloto del registro de telefonía móvil en México el pasado lunes 1 de septiembre, que concluirá hasta octubre,y colaborarán las empresas telefónicas.

Jorge Luis Pérez, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, comentó que esta prueba piloto permitirá definir el registro y buscar áreas para mejorar los procesos.

La prueba piloto vinculará el número celular de los usuarios con su CURP y se planea realizar el registro de telefonía móvil mediante la contratación de una línea o al adquirir un nuevo equipo celular.

Esta prueba piloto no aplicará para las líneas telefónicas ya activas, pero se prevé que haya un periodo para su registro y es probable que este se realice en una modalidad en línea para facilitar el proceso.

Tras la prueba piloto de la SSPC, entrarán en vigor las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones y el registro de líneas de telefonía móvil será obligatorio en todos los puntos de venta.

Inicia prueba piloto del registro de telefonía móvil en México. (Cortesía)

Inicia prueba piloto del registro de telefonía móvil en México; estas son las operadoras que colaboran

Operadoras telefónicas firmaron un acuerdo para colaborar con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y así realizar el registro de telefonía móvil en México.

Al comprar un nuevo celular o una línea telefónica móvil, las operadores podrán solicitar el CURP de los usuarios, que quedará bajo su resguardo bajo la advertencia de que el gobierno federal no tendrá acceso a ellos.

Las operadoras telefónicas que podrán solicitar datos personales son las siguientes: