Desde el 9 de enero es obligatorio registrar tu número telefónico con curp para mantener tu línea, exigencia que tiene preocupada a la población por la reciente filtración de Telcel.

Y es que a poco de que entrara en vigor el registro se dijo que Telcel cometió un gravísimo error de seguridad por lo que había una mega exposición de datos.

Según un tiktoker, si tecleabas el número celular en la página de la compañía, ésta te arrojaba todos los datos de la persona a la que pertenecía aún cuando te pedía un código que se enviaría por SMS.

El pánico se desató y Telcel de inmediato salió a negarlo; sin embargo, la preocupación continúa.

Telcel niega filtración de datos en registro de líneas celulares (Telcel)

Morena impulsa medidas para proteger datos de usuarios tras filtración de Telcel

Pese a que Morena se le advirtió sobre la vulnerabilidad de los datos personales, al igual que al Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, votó a favor del registro, decisión que hoy los tiene en apuros.

Por lo que la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de 71 años de edad, está promoviendo medidas para reforzar la seguridad de los datos personales de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

En la propuesta revelada por el analista político Juan Ortiz, en la red social X, se pide:

Auditorías, verificaciones y procedimientos de supervisión a cargo de la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, fortalezca los estándares técnicos de seguridad con auditorías y respuesta a incidentes en materia de protección de datos personales.

Exhorta a compañías telefónicas a adoptar mayores esquemas de privacidad por medio de diseño, cifrado robusto, controles de acceso mínimo, auditorias periódicas y protocolos de notificación de brechas de seguridad.