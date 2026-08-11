Taylor Fresh Foods retiró voluntariamente varios productos preparados con jalapeños ante una posible contaminación con salmonela vinculada a un productor de Sinaloa, México.

El retiro alcanza alimentos preparados vendidos en distintas cadenas de Estados Unidos, mientras autoridades investigan un brote multiestatal relacionado con jalapeños frescos distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Taylor Fresh Foods, matriz de Taylor Farms, afirmó que ya dejó de comprar al productor señalado y pidió a los consumidores revisar los productos retirados antes de consumirlos.

¿Qué productos de Taylor Farms fueron retirados por posible salmonela?

Entre los alimentos de Taylor Farms retirados están incluidos guacamole, pico de gallo y salsa para tacos, con fechas de consumo preferente hasta el 16 de agosto de 2026.

Taylor Farms distribuyó la lista de productos retirados en establecimientos como Stop & Shop, Trader Joe’s, Kroger, Target, Whole Foods y Walmart, según informó la compañía.

Taylor Farms (Taylor Farms)

El retiro ocurrió después de que Coast Citrus Distributors retirara jalapeños frescos por una posible contaminación con salmonela, lo que activó nuevas medidas preventivas.

De acuerdo con Taylor Fresh Foods, la FDA y los CDC investigan junto con autoridades estatales y locales, un brote multiestatal de infecciones por salmonela.

Las autoridades identificaron como posible origen del brote a un productor de Sinaloa , México, que suministraba los jalapeños posteriormente distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Taylor Fresh Foods aseguró que dejó de adquirir productos de ese agricultor y recurrirá a proveedores alternativos para mantener sus operaciones durante la investigación.

La empresa indicó que, hasta ahora, no conoce enfermedades vinculadas directamente con sus productos retirados; consumidores pueden desecharlos y solicitar reembolsos en sus puntos de compra.