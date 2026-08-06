Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta por un brote multiestatal de salmonela vinculado a chiles jalapeños cultivados en México y distribuidos por Coast Citrus Distributors.

De acuerdo con los CDC, 345 personas resultaron enfermas en 27 estados y 36 fueron hospitalizadas, aunque no se reportan muertes.

Estados Unidos alerta por brote de salmonela vinculado a jalapeños de México (EFE)

El rastreo apunta a jalapeños provenientes de Sinaloa, utilizados principalmente en restaurantes.

Como medida preventiva, cadenas como Chipotle y QDOBA retiraron el producto, mientras la FDA investiga si también llegó a supermercados.

CDC de Estados Unidos alerta por brote de salmonela ligado a jalapeños de México

A través de un comunicado, la CDC informó que hay un brote multiestatal de salmonela en Estados Unidos vinculado a jalapeños de México. Hasta el momento, no se reporta ninguna muerte.

Según las autoridades de Estados Unidos, el rastreo de la enfermedad señaló que, probablemente, el brote está ligado a chiles jalapeños provenientes de Sinaloa, en México. Eran ocupados principalmente en restaurantes.

Como parte de las medidas preventivas contra la salmonela, cadenas como Chipotle Mexican Grill y QDOBA retiraron los chiles jalapeños de sus establecimientos y cambiaron de proveedor.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos mantiene abierta la investigación para determinar si los jalapeños contaminados también fueron distribuidos a supermercados.

Mientras tanto, Coast Citrus Distributors inició el retiro voluntario del producto y notificó a sus clientes tras la recomendación de la CDC de no vender, servir ni consumir los jalapeños retirados del mercado.

CDC de Estados Unidos alerta por brote de salmonela ligado a jalapeños de México (Flickr)

La salmonela suele provocar diarrea, fiebre y cólicos estomacales. En la mayoría de los casos, la enfermedad desaparece en un periodo de cuatro a siete días sin tratamiento, aunque puede derivar en complicaciones graves para:

Niños menores de cinco años

Adultos mayores

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

Ante las posibles complicaciones, las autoridades de Estados Unidos exhortaron a buscar atención médica ante síntomas severos como diarrea persistente, fiebre alta, vómito o signos de deshidratación.