Se dio a conocer que la tarjeta LineUp Banamex puso boletos al 2x1 para los conciertos Corona Capital 2026 y Flow Fest 2026.

Consiste en una promoción exclusiva para clientes que cuenten con la tarjeta de crédito que lanzó Banamex para fanáticos de los conciertos.

Así puedes aprovechar el 2x1 para Corona Capital 2026 y Flow Fest 2026 con la tarjeta LineUp Banamex

El Corona Capital 2026 y Flow Fest 2026 aparecen en el programa de lealtad LineUp Banamex para comprar en promoción dos boletos y pagar solo uno.

Existen dos formas de conseguir la promo. La primera es mediante el voucher 2x1 de bienvenida que da Banamex al tramitar la tarjeta de crédito.

Mientras que la segunda es con el código 2x1 de aniversario.

Esta promo ocurre cuando el cliente cumple su aniversario como usuario de la tarjeta y acumula compras por un mínimo de 150 mil pesos en los últimos 12 meses.

Corona Capital 2026 (Festival Corona Capital / Facebook)

Si no cuentas con esos requisitos también puedes comprar boletos al 2x1 para Corona Capital 2026 y Flow Fest 2026 con la tarjeta LineUp Banamex.

En ese caso podrás canjear tus “Puntos LineUp”. Toma en cuenta que juntas 6 puntos por cada compra de 10 pesos en Ticketmaster y 2 puntos por 10 pesos en otros comercios.

Al momento de pagar tus entrada sólo elige la cantidad de puntos quieres utilizar y realiza la transacción.

Considera que los Puntos Line Up no se acumulan al realizar compras a meses sin intereses en establecimientos que no sean Ticketmaster o puntos de venta de la boletera.