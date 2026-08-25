La Industria Mexicana de Coca-Cola llega a sus primeros 100 años de historia compartida con México una trayectoria construida junto con trabajadores, embotelladores, proveedores, pequeños comercios, recicladores y comunidades que han formado parte de su operación durante un siglo.

Estos cien años reflejan una historia que ha evolucionado junto con el país. Actualmente, el sistema está integrado por Coca-Cola México, ocho grupos embotelladores, Jugos Del Valle-Santa Clara y PetStar. Su operación incluye 73 plantas, 350 centros de distribución y más de 13 mil rutas de reparto.

En conjunto, está vinculado con más de 1.7 millones de empleos directos e indirectos y mantiene presencia en más de 1.2 millones de pequeños negocios en México, una red que conecta producción, distribución, comercio local, consumo y reciclaje.

Esa trayectoria está vinculada con la vida cotidiana del país y con una red de personas que ha hecho posible su evolución. Bajo la idea “Nuestra fórmula es siempre juntos”, el centenario reconoce a colaboradores, comercios, proveedores, comunidades y consumidores como parte de una historia construida entre muchas manos.

Una inversión de 6 mil millones de dólares para los próximos años

Esa mirada de largo plazo está respaldada por la inversión de 6 mil millones de dólares anunciada a principios de 2026 ante autoridades del Gobierno Federal, destinados a fortalecer infraestructura productiva, capacidad logística, modernización operativa y diferentes compromisos sociales y ambientales.

Dentro de esa inversión, más de 2 mil millones de dólares estarán dirigidos a modernizar más de un millón de tienditas y ampliar las herramientas digitales disponibles para quienes operan estos negocios.

La iniciativa busca fortalecer a pequeños comercios que forman parte de la economía cotidiana y que, además de funcionar como puntos de venta, representan una fuente de ingresos para miles de familias y espacios de actividad económica dentro de sus comunidades.

De acuerdo con la información presentada con motivo del centenario, de cada diez pesos gastados en productos del sistema, nueve se integran a conceptos como salarios, proveeduría, transporte, comercio e infraestructura local. La actividad económica vinculada a la Industria Mexicana de Coca-Cola equivale, según las cifras de la compañía, a cerca del 2% del PIB nacional.

Agua, reciclaje y nuevos objetivos ambientales

Uno de los ejes más relevantes de la compañía es el de uso y recuperación de agua, al día de hoy mantiene más de 50 proyectos de reabastecimiento, acceso y eficiencia hídrica en diferentes regiones del país.

A través del programa Escuelas con Agua, Fundación Coca-Cola México, la Industria Mexicana de Coca-Cola y sus socios embotelladores han instalado sistemas de captación de agua de lluvia en 1,000 escuelas de 29 estados, beneficiando a más de 345 mil estudiantes, docentes y personal administrativo.

Para 2035, la compañía se ha planteado regresar el 100% del agua utilizada en operaciones localizadas en zonas de alto estrés hídrico, además de incorporar entre 35% y 40% de material reciclado en sus empaques primarios y recolectar entre 70% y 75% de las botellas y latas que coloca anualmente en el mercado.

La estrategia de economía circular incluye además la operación de PetStar y PLANETA, así como una red de aliados dedicada a recuperar envases para reincorporarlos como materia prima en nuevos ciclos productivos.

Un portafolio que también ha cambiado

En cien años también se han modificado los hábitos y preferencias de los consumidores. Actualmente, cuenta con más de 20 marcas dentro del sistema mexicano, y más de la mitad de sus opciones son bajas o sin calorías. Entre sus categorías también se encuentran agua, lácteos, jugos, café, tés y bebidas funcionales.

Durante la última década la Industria Mexicana de Coca-Cola ha reducido 38% el azúcar añadida por litro en sus bebidas y 25% el valor calórico de sus productos, mientras mantiene compromisos para ampliar las alternativas bajas o sin calorías y continuar con políticas de mercadotecnia responsable.

“Este año, la emoción que vivimos alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos recordó algo que ha acompañado nuestra historia durante generaciones. En México, los grandes momentos se viven juntos y terminan formando parte de nuestra memoria. Llegar a los 100 años nos mueve a decir gracias y a renovar nuestra responsabilidad con el país.

Después de un siglo de historia compartida, tenemos claro que nuestra fórmula es estar siempre juntos. Con las personas, las comunidades, los pequeños negocios y todos los que han dado forma a esta trayectoria. Así queremos seguir avanzando, fortaleciendo la economía cotidiana y construyendo una operación cada vez más responsable”, señaló Louis Balat, presidente de Coca-Cola México.

Así, los 100 años de la Industria Mexicana de Coca-Cola conectan una historia construida junto con México con los compromisos que orientarán los próximos años. Una apuesta que pone en el centro a su cadena de valor, los pequeños comercios, la inversión productiva y el avance de su agenda de sustentabilidad.