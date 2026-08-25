La compra de La Casa de Toño por parte de Grupo Gigante estaría por concretarse en 400 millones de dólares, según reveló la empresaria Patricia Armendáriz en LinkedIn.

El acuerdo, asesorado por BBVA, sería considerado “la adquisición de la década” al tratarse de un modelo de negocio altamente rentable.

“Parece que este pozole ya se coció... y se lo van a llevar a precio de remate” Patricia Armendáriz, diputada federal y empresaria

Patricia Armendáriz destacó que el éxito de la cadena se basa en un menú optimizado con márgenes elevados y que su potencial podría expandirse al mercado latino en Estados Unidos, impulsado por la nostalgia gastronómica.

Grupo Gigante podría comprar La Casa de Toño por 400 millones de dólares: esto se sabe (especial)

Compra de La Casa de Toño sería ganga para Grupo Gigante

Ante la posible compra de La Casa de Toño por 400 millones de dólares de Grupo Gigante, la empresa conocida por operar marcas como Shake Shack y Office Depot se estaría llevando una ganga.

Debido a que en su análisis, la empresaria Patricia Armendáriz apunta que los 400 millones de dólares por pago de compra de La Casa de Toño es nada al valor efectivo que constituye.

Patricia Armendáriz sostiene que La Casa de Toño es un “modelo a prueba de balas”, pues su efectividad se vale de un “menú ultra optimizado donde el 80% del ingreso viene de un puñado de platillos con márgenes altísimos”.

Además de que la compra de La Casa de Toño no solo es eso, sino un modelo para explotar por parte de Grupo Gigante, pues este se podría presenta al mercado de los latinos en Estados Unidos, uno de los cuales Patricia Armendáriz califica como de los más lucrativos que van de la mano con la nostalgia.