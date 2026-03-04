Se ha anunciado el lanzamiento de la nueva MacBook Neo, una versión económica de las computadoras portátiles de Apple, por lo que te damos los detalles como el precio, características y su llegada a México.

El anuncio de la nueva MacBook Neo ha sido recibido con entusiasmo entre la comunidad de Apple, aunque también ha tenido algunas críticas.

Características de la nueva MacBook Neo

Se ha anunciado el. nuevo miembro de la familia de Apple: la nueva MacBook Neo, la cual, de acuerdo a su anuncio, se presume que es la más económica.

Pero aunque sea “barata”, la MacBook Neo sorprende con sus características anunciadas, las cuales son:

Un chip A18 Pro adaptado de iPhone

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con alta resolución y brillo compatible con 1 billón de colores

CPU de 6 núcleos

GPU de 5 núcleos

Neural Engine de 16 núcleos

Batería de 16 horas

Cámara FaceTime HD 1080p

Micrófonos duales

Bocinas duales laterales con Spatial Audio

⁠Compatible con Apple Intelligence

Colores Blush, Indigo, Silver, Citrus

Diseño de aluminio delgado y resistente

Con 8 GB de RAM y almacenamiento base de 256 GB con Magic Keyboard con tecla de bloqueo - Español (América Latina)

Con 8 GB de RAM y almacenamiento base de 512 GB con Magic Keyboard con Touch ID - Español (América Latina)

Adaptador de corriente USB-C de 20 W

Dos puertos USB-C, entrada de 3.5 mm para audífonos

Admite un monitor externo

Precio y lanzamiento de la nueva MacBook Neo

De acuerdo al video de lanzamiento, presentado por Apple y su CEO, Tim Cook, se reveló el precio y la fecha de lanzamiento de la nueva McBook Neo, la cual en comparación a sus hermanas, sí redujo considerablemente su precio.

El precio de la nueva McBook Neo inicia en $599 dólares y $499 para estudiantes, es decir unos 12 mil 999 pesos posicionándola como la opción accesible para navegación web y oficina.

Tras su presentación, se espera que la nueva McBook Neo esté disponible para pedidos inmediatos y entrega el 11 de marzo, con preventa a través de su sitio web.

La MacBook Neo de 256 GB con tecla de bloqueo está en un precio de 12 mil 999 pesos de contado o 18 Meses sin intereses desde 722.17 pesos; la versión de 512 GB con Touch ID está en un precio de 14 mil 999 pesos de contado o 18 Meses sin intereses desde 833.28 pesos.

MacBook Neo (Apple )

