La CFE lanzó una advertencia a sus usuarios sobre un falso operativo, el cual busca extorsionar a las personas con amenazas acerca de multas inexistentes o desinstalar el servicio.

Se trata de un supuesto operativo “casa por casa” de la CFE, el cual mencionan tiene como objetivo instalar medidores inteligentes o revisar las conexiones.

¿Cómo identificar el falso operativo de la CFE?

Según el reporte, el falso operativo de la CFE es realizado por personas que van caracterizadas como trabajadores de la dependencia, replicando uniformes y documentación.

Estos llegan a domicilios particulares señalando que son parte de un operativo de la CFE, el cual tiene como objetivo hacer un cambio de medidor, o bien, presentan multas falsas y órdenes de cortar el servicio.

CFE (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Si los usuarios dudan, estos mismos estafadores les proporcionan un número al que pueden llamar para corroborar la operación. Del otro lado de la línea les contesta un aparente “Jefe de Área” que confirma la multa o cambio de equipo.

Esta misma persona ofrece un trato de bajar la multa y proporciona un número de cuenta al cual depositar una determinada cantidad de dinero; después lograda la transacción, los “trabajadores” se retiran del lugar.

La CFE da algunas recomendaciones para no caer en estafas

En su aviso, la CFE confirma que han recibido quejas de esta clase de extorsión en distintos puntos del país, incluyendo el Estado de México, CDMX y Baja California.

Es por ello que da una serie de recomendaciones para no caer en esta estafa:

Verificar la identidad de los empleados, pidiendo que muestren su credencial de la CFE con fotografía.

No realizar pagos ni dar dinero a ninguna persona que se presente en su domicilio

Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento, comunicándose al 071

Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión en las oficinas de la CFE

Con esto se espera reducir los casos relacionados a esta estafa, además de poder dar con lo extorsionadores de manera rápida y oportuna.