Se ha revelado que habrá una colaboración de Starbucks Barbie 2025, por lo que te damos todos los detalles como el precio y qué productos abarcará esta nueva colección que llega a México.

A través de redes sociales, se reveló la nueva colaboración de Starbucks Barbie 2025, la cual se espera llegue próximamente a México, por lo que te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Esta es la nueva colección de Starbucks Barbie 2025

En redes sociales se dio a conocer la nueva colección que tendrá Starbucks 2025: una de Barbie con varias piezas para la colaboración:

Llaveros de Starbucks Barbie 2025

Una manga de Starbucks Barbie 2025

1 vaso de plástico de Starbucks Barbie 2025 24 oz o 710 ml

1 vaso de plástico de Starbucks Barbie 2025 16 oz o 473 ml

Los diseños de las piezas de la nueva colección de Starbucks Barbie 2025 que se filtraron en redes, muestran el clásico color rosa de las muñecas, además de su silueta y la B en todo el diseño.

En el caso de los vasos de plástico reusables, hasta el momento solo el de 16 oz contará con una tapa.

¿Qué precio tiene la nueva colección de Starbucks Barbie 2025 y cuándo sale?

Se filtró en redes sociales la nueva colección de Starbucks Barbie 2025, la cual consta de algunas piezas con el característico color rosa y los logos que distinguen a la muñeca más famosa del mundo.

Sin embargo, aún no hay precios o fecha de salida para la nueva colección de Starbucks Barbie 2025.

Aunque se rumora que podría salir este 1 de septiembre, lo cierto es que hasta el momento, Starbucks solo dio a conocer su nueva colección espacial y su nueva taza de Bearista.

Por lo que es probable que esta nueva colección de Starbucks Barbie 2025, se retrase o llegue después de la colección espacial.

Así que habrá que estar atento a las redes sociales y a las actualizaciones que se den para esta nueva colección de Starbucks Barbie 2025.