La mañana de este jueves 4 de junio de 2026, Stanley Black & Decker reunió a sus trabajadores para notificarles el cierre definitivo de la planta ubicada en Puebla.

600 trabajadores, de ellos 530 sindicalizados y 70 administrativos, fueron liquidados por Stanley Black & Decker, la empresa estadounidense dedicada a la fabricación de herramientas industriales y ferretería para el hogar.

A las 7 de la mañana, empleados y administrativos de confianza fueron citados en la planta ubicada sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la prolongación de la 27 Norte, a un lado de la Harinera de Oriente.

Stanley Black & Decker comienza a vaciarse tras el sorpresivo anuncio de su cierre definitivo, las instalaciones de la transnacional lucen ya sin trabajadores. 🚨 #Puebla pic.twitter.com/DDLDbBhv7C — Síntesis Puebla (@sintesisweb) June 4, 2026

La empresa que operó durante 59 años en Puebla, los liquidó conforme a la ley sin grandes explicaciones.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, el cierre de la empresa con 59 años operando en Puebla, fue sorpresivo aunque “ya se veía venir”.

#Actualización 🏭🚨 || Trabajadores de Stanley informaron que este jueves comenzaron a ser liquidados ante el presunto cierre de la planta ubicada sobre la lateral Autopista México-Puebla. https://t.co/9BL1m7nBfI pic.twitter.com/0mEI8MPhua — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) June 4, 2026

¿Stanley Black & Decker está en quiebra?

Hasta el momento, Stanley Balck & Decker no ha emitido una postura sobre el cierre de su planta en Puebla.

No obstante, medios locales como Central Puebla, suponen que el cierre se debe a la baja sostenibilidad en niveles de factura.

Durante la primera mitad del año, Stanley Balck & Decker implementó de manera gradual la eliminación de líneas operativas completas, iniciaron los recortes de personal recurrentes.

Además del estancamiento de la producción local, se rumoró que la firma arrastraba severas presiones financieras derivadas de créditos fiscales y multas millonarias.

Pese a tener presencia en 60 países, la transnacional cerró su planta en Hermosillo, Sonora, en 2024.

En aquel momento la compañía informó que el cierre fue a causa de la baja demanda de sus productos derivados de la difícil situación que generó la pandemia del Covid-19.