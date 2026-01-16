El conglomerado estadounidense Saks Global, propietarios de almacenes de lujo, informó mediante un comunicado que se declaraba en quiebra debido a:

Acumulación deudas

Conflicto con proveedores

Desplome en ventas

Saks Global precisó que el 14 de enero inició su procedimiento de quiebra voluntaria en un tribunal del distrito sur de Texas, en Estados Unidos.

Deuda de Saks Global asciende a 5 mil millones de dólares

El grupo Saks Global dio a conocer que se encuentra en proceso de quiebra, debido a la acumulación de deudas y otros conflictos acumulados durante el 2025.

Puntualmente, la deuda actual se estima en cerca de 5 mil millones de dólares, frente a ingresos anuales que no superan los 6 mil millones de dólares.

Pese a este hecho, el conglomerado aseguró que cumplirá con los programas enfocados a sus clientes, así como a realizar pagos a proveedores y los salarios y prestaciones de sus trabajadores.

Según la información, Saks Global manifestó que cuenta con un plan de financiación, de casi 2 mil millones de dólares, pero el cual aún requiere de aprobación judicial.

Quiebra de Saks: deudas, conflicto con proveedores y desplome en ventas (ANGELA WEISS / AFP / AFP)

Indicaron que en caso de aprobarse dicho plan, contaría con liquidez suficiente para poder cubrir operaciones y proyectos de reestructuración.

Geoffroy van Raemdonck, CEO de Saks Global, calificó al momento que atraviesan como una oportunidad para consolidar la compañía.

Y es que reportes financieros señalan que Saks no efectuó el pago de intereses de 100 millones de dólares, con fecha límite del 30 de diciembre, correspondiente a la compra de Neiman Marcus en 2024 por casi 3 mil millones de dólares.

Hasta el momento Saks Global mantiene sus tiendas abiertas, a la espera del avance de su proceso de quiebra ante las autoridades competentes.