Claudia Sheinbaum habla sobre las acciones a tomar tras el cierre de la planta de Nissan en Morelos, por lo que aseguró que trabaja con la gobernadora del estado y la Secretaría de Economía.

“Particularmente para generar empleos, en especial por el cierre de la planta de Nissan, se está trabajando con la Secretaría de Economía. Espero que pronto podamos dar buenas noticias” Claudia Sheinbaum

¿Cuáles son los planes de Claudia Sheinbaum tras el cierre de Nissan en Morelos?

Durante la mañanera del pueblo de este jueves 8 de enero, Claudia Sheinbaum reveló cuáles serán las acciones a tomar tras el anuncio del cierre de la planta de Nissa en Morelos, y aseguró que el gobierno trabaja en un plan integral para recuperar los empleos perdidos.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el plan es atraer más inversiones al estado de Morelos y así generar fuentes de empleo a mediano y largo plazo; este plan considera nuevas empresas y el fortalecimiento de sectores clave.

“También estamos apoyando en el campo. Este año va a haber un impulso particular a toda la producción del campo que caracteriza a Morelos” Claudia Sheinbaum

Estos enfoques harán que haya una recuperación de la economía de Morelos, en donde uno de ellos será la industria automotriz, pues históricamente ha tenido un gran peso en el estado con generación de empleo y remuneraciones competentes.

Tal y como informó la presidenta de México, el cierre de la planta de Nissan en Morelos afectó el empleo de 3 mil trabajadores y la economía local, por lo que esta trabajando junto a la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, y la Secretaría de Economía.

Claudia Sheinbaum también reveló que hay proyectos prioritarios para el estado de Morelos como: