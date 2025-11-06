La marca Baker Wellness del baterista de Blink-182. Travis Barker, formará parte del catálogo de la Farmacia Similares del famoso Dr. Simi.

Travis Barker de 49 años de edad, ya había adelantado que Barker Wellness, su marca de bienestar, estaría en Farmacias Similares, pero ahora es un hecho.

Barker Wellness de Travis Barker llega a la Farmacias Similares

Lo internacional llegó por el Dr. Simi a las Farmacias Similares, luego de que se confirmó que Travis Barker se suma con su marca de bienestar Barker Wellness.

En un video de lanzamiento, se ve a Travis Barker con su peculiar estilo en un carro clásico transportando al Dr. Simi, quien muestra disfrutar del viaje con el baterista.

Es así como se anuncia que Barker Wellness comenzará su viaje con Farmacias Similares, llegando de esta forma al mercado mexicano.

Sin embargo, aún no se ha hecho pública la fecha en que Barker Wellness llegará a las Farmacias Similares.

Barker Wellness en Farmacias Similares: Los productos que están en el mercado

Barker Wellness anunció que llegará a México mediante Farmacias Similares del Dr. Simi, siendo estos los productos que Travis Barker tiene en su marca de bienestar:

Gomitas veganas de hongos (diurnas y nocturnas)

Gomitas de magnesio

Gomitas para la inmunidad

Gomitas de complejo B

Gomitas de vitamina D3+K2

Bálsamo muscular

Crema muscular

Bálsamo para tatuajes

Cera para tatuajes

Aceite corporal

Escamas para baño de magnesio

Escamas para baño de magnesio rejuvenecedoras

Crema corporal

De estos productos de Barker Wellness son 4 los productos que tiene en colaboración con su esposa Kourtney Kardashian.