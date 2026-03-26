El nombre de Mike Pompeo fue relevante durante la primera administración de Donald Trump, donde se desempeñó como titular de la CIA y como secretario de Estado de los Estados Unidos.

Más recientemente, el exfuncionario se ha mantenido vigente como promotor de Cisco Systems, empresa dedicada al área de telecomunicaciones que compite contra los gigantes tecnológicos de China.

¿Quién es Mike Pompeo?

Mike Pompeo es un político estadounidense, miembro del Partido Republicano, que tuvo un papel clave en la política exterior de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

Mike Pompeo, promotor de Cisco Systems que trabajó para Trump y la CIA (Redes Sociales)

Antes de su carrera política, Mike Pompeo se formó en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y sirvió como oficial del Ejército de Estados Unidos.

Posteriormente, estudió Derecho en la Harvard Law School, lo que le permitió desarrollar una carrera tanto en el ámbito militar, privado y político, mostrando una postura firme contra países como:

China

Irán

Corea del Norte

Sin embargo, después de dejar el cargo público como Secretario de Estado en 2021, ha participado en actividades del sector privado donde colabora o asesora a empresas tecnológicas, incluida Cisco Systems.

¿Cuántos años tiene Mike Pompeo?

Mike Pompeo nació el 30 de diciembre de 1963, por lo que tiene 62 años en el presente 2026.

¿Quién es la esposa de Mike Pompeo?

Mike Pompeo está casado desde el año 1995 con Susan Pompeo, cuyo nombre de soltera es Susan Mostrous.

Mike Pompeo, promotor de Cisco Systems que trabajó para Trump y la CIA (Redes Sociales)

¿Mike Pompeo tiene hijos?

Mike Pompeo no tiene hijos biológicos, pero es padrastro de un joven llamado Nicholas Pompeo, hijo de su esposa Susan.

¿Qué estudió Mike Pompeo?

Mike Pompeo tiene una formación académica consolidada en estudios militares y de jurisprudencia.

Sus estudios incluyen:

Graduado en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, donde estudió Ingeniería

Estudios en Derecho en la Harvard Law School, una de las universidades más prestigiosas del mundo

¿En qué trabajó Mike Pompeo?

Mike Pompeo ha tenido una carrera variada en el ámbito militar, empresarial y político. Esta incluye:

Ejército de Estados Unidos: 1986–1991

Empresario en Thayer Aerospace 1998–2006

Empresario en la energética Sentry International: 2006–2010

Cámara de Representantes de Estados Unidos: 2011–2017

Director de la CIA: 2017–2018

Secretario de Estado de EE. UU.: 2018–2021

Su último puesto tiene que ver con dar asesoría a Cisco Systems, empresa a la que ha acompañado en importantes reuniones como la ocurrida el 26 de marzo de 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.